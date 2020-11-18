نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض الجمعة البيضاء نون 2020 في مصر على الإلكترونيات والمستلزمات الشخصية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض الجمعة البيضاء نون 2020 أو ما يُطلق عليها أيضاً عروض نون الجمعة الصفراء أو Yellow friday وهي نسخة عروض نون المأخوذة عن عروض البلاك فرايداي العالمية والتي تبدأ مع موسم إجازات نهاية العام بمناسبة احتفالات الكريسماس أو احتفالات نهاية العام، وتكون عروض البلاك فرايداي أو وايت فرايداي أو أياً كان مسماها في الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر والتي توافق هذا العام يوم 27 من نوفمبر 2020 إلا أن بعض المتاجر تمد العروض إلى نهاية الشهر أو ربما لمنتصف شهر ديسمبر، تعرف معنا على آخر عروض نون في الجمعة البيضاء على كل مستلزمات المنزل والمستلزمات الشخصية. عروض الجمعة البيضاء نون 2020 على الإلكترونيات تشمل العروض شاشات التليفزيون وأجهزة الموبايل واللاب توب واكسسوارتها ومنها: شاشة سامسونج سمارت 32 بوصة اتش دي ريسيفر بلت أن بسعر 2899 جنيه بدلاً من 3299 جنيه بخصم 12%.

شاشة سامسونج 4k مقاس 50 بوصة كريستال بسعر 6295 بدلاً من 6799 بخصم 7%.

شاشة سكاي لاين اتش دي 32 بوصة بسعر 1769 جنيه بدلاً من 2000 جنيه بخصم 11 %.

شاشة سامسونج 4k كريستال مقاس 55 بوصة بسعر 7200 بدلاً من 8500 بخصم 15%.

شاشة ATA فل اتش دي 43 بوصة سمارت بسعر 3599 بدلاً من 3800 جنيه.

لاب توب لينوفو ايديا باد 330150igm بسعر 5555 بدلاً من 7500 بخصم 25%. عروض الجمعة الصفراء نون على مستلزمات الأطفال جونسون بلسم أطفال 500 مل بسعر 60 جنيه بدلاً من 75 جنيه.

سودو كريم مضاد للإلتهابات بسعر 229 جنيه بدلاً من 350 جنيه.

ببرونة بيبي افنت من فيلبس ضد المغص بسعر 193 بدلاً من 230 جنيه.

بامبرز بيبي وايبس بسعر 28 جنيه بدلاً من 32 جنيه. عروض نون الجمعة البيضاء أدوات المكياج مايبيلين نيويورك اي لاينر 89 جنيه بدلاً من 160 جنيه.

سيبيل ماسكارا اسود فحمي بسعر 87 جنيه بدلاً من 110 جنيه.

بودرة ايسنس برايتن أب بانانا بسعر 75 جنيه بدلاً من 100 جنيه.

روج سائل سيبيل شايني لون كاندي روز بسعر 49 جنيه بدلاً من 60 جنيه.

سبراس مثبت المكياج من ايسنس بسعر 90 جنيه بدلاً من 150 جنيه.

مايبيلين فيت مي مات بودر بسعر 94 جنيه بدلاً من 149 جنيه. عروض الجمعة البيضاء على الموبايلات نون موبايل سامسونج جالكسي A10S ذاكرة 32 جيجا بسعر 1950 جنيه بدلاً من 2540 جنيه بخصم 23%.

موبايل سامسونج جالكسي m31 بشريحتي اتصال وذاكرة 128 جيجا بسعر 4099 بدلاً من 4999 بخصم 18%.

موبايل هواوي y6s بذاكرة 64 جيجا بايت بسعر 1899 بدلاً من 2499 جنيه بخصم 18%.

موبايل شاومي ريد مي نوت 9 برو بسعر 4299 بدلاً من 5199 بخصم 17%.

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