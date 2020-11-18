مكتبة جرير تضرب من جديد بعروض أسعار ولا أروع وخصومات على الكومبيوتر المحمول اللاب توب تصل إلى أكثر من 35%

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عمر شويل - جدة هدابا عروض التوفير من مكتبة جرير في المملكة العربية السعودية، عروض وخصومات وتخفيضات ضخمة لا تفوت من مكتبات جرير، على أجهزة الكمبيوتر الشخصي المحمول بكافة أنواعها، وخاصة الابتوب أثنين في واحد، من أكبر الشركات المتخصصة في صناعة الأجهزة الإلكترونية، ومنها شركة مايكروسوفت، وشركة أيسر سبين، كل ذلك تجدونه فقط وحصرياً في جميع فروع مكتبات جرير داخل المملكة العربية السعودية. عروض الخصم لاب توب أثنين في واحد من مايكروسوفت تقدمة مكتبة جرير مايكروسوفت سيرفس بُوك 2، لاب توب أثنين في واحد منفصل، لوحة مفاتيح وجهاز لوحي، الجيل الثامن، i7-8650 U انتل كور، شاشة 13.5 بوصة، ذاكرة داخلية 512 جيجابايت اس اس دي، 16 جيجابايت رام ، ويندوز 10 برو، سعر الجهاز(7499)ريال سعودي، بدلاً من(11599)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

مايكروسوفت سيرفس برو اكس، لاب توب أَثنين في واحد منفصل، تصميم جهاز لوحي ،مايكروسوفت اس كيو 1، شاشة 13 بوصة، ذاكرة داخلية 128 جيجابايت اس اس دي، 8 جيجابايت رام، ويندوز 10، سعر الجهاز(4599)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

مايكروسوفت سيرفس برو اكس، لابتوب أثنين في واحد منفصل، تصميم جهاز لوحي، مايكروسوفت اس كيو1، شاشة 13 بوصة، ذاكرة داخلية 256 جيجابايت اس اس دي، 16 جيجابايت رام ،ويندوز 10، سعر الجهاز(6699)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. عرض التنزيل لاب توب أثنين في واحد آيسر سبين من مكتبات جرير أيسر Spin 1 SP111-34N، لاب توب أَثنين في واحد متحول، تصميم بشكل ملف + قلم لمس ، إنتل سيليرون إن 4020 ، شاشة 11.6 بوصة، ذاكرة داخلية 64 جيجابايت، (eMMC) ،4 جيجابايت رام، ويندوز 10، سعر الجهاز(1599)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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