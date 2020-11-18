نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسواق هايبر العثيم تفجر مفاجأة عروض التنزيلات و الخصومات الإقتصادية لشهر نوفمبر 2020 بجميع الفروع بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيضات وعروض توفيرية من هايبر ماركت عبد الله العثيم بالمملكة العربية السعودية، عروض وتخفيضات وخصومات على باقة متنوعة من الأجهزة الكهربائية، فقط داخل جميع فروع هايبر ماركت عبد الله العثيم، وتشمل عروض على الأجهزة المنزلية الصغيرة بمختلف أنواعها، وعلى مصففات الشعر، بأقل الأسعار التي تناسب الجميع، كما توجد تشكيلة رائعة على المكانس الكهربائية، كل ذلك بأسواق العثيم بالسعودية. عروض موفرة من هايبر عبد الله العثيم ماركت على الأجهزة المنزلية الصغيرة غلاية ماء، امجوي #178، 2000 واط ، سعر الجهاز(55)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

دفاية دوسيل مدورة كهربائية، 50/60 هرتز، سعر الجهاز(129)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. عرض خاص على المكانس‎ الكهربائية من هايبر ماركت عبد الله العثيم مكنسة اليكتا برميل #2002-CVE، سعر الجهاز(208.95)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

مكنسة سامسونج #5660، سعة 3.5 لتر، سعر الجهاز(269)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. عرض التخفيض والخصم على أجهزة المُصففات الخاصة بالشعر من هايبر ماركت عبد الله العثيم مصفف شعر براون # 3543، سعر الجهاز(16065)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

مصفف شعر براون #3553، سعر الجهاز(219)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

مصفف شعر فيليبس #8106، سعر الجهاز(69)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. عروض التوفير على ماكينات الحلاقة الرجالية والنسائية من هايبر ماركت عبد الله العثيم ماكينة حلاقة براون رجالي #370، سعر الجهاز(219)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

ماكينة حلاقة براون رجالي #330، سعر الجهاز(318.15)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

ماكينة حلاقة براون نسائية#5380، سعر الجهاز(261.45)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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