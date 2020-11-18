نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض هايبر بنده بالسعودية الجديدة وتحدي الأسعار بتخفيضات تصل الى 52% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض التوفير من هايبر بنده في المملكة العربية السعودية، عروض وتخفيضات كبيرة على كافة الأجهزة الكهربائية، وخاصة أجهزة المطبخ الصغيرة، تقدمها كبرى الشركات الرائدة، ومنها مولينيكس وكولين وفيليبس، كل ذلك وأكثر في جميع فروع هايبر ماركت بنده داخل المملكة العربية السعودية. عرض التخفيض والخصم على أجهزة المطبخ الكهربائية من مولينيكس في هايبر ماركت بنده محضرة طعام مولينيكس، 800 واط، خمسة وعشرون وظيفة، سعر الجهاز(199)ريال سعودي، بدلاً من(369)ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر(105)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

عجانة من مولينيكس، سعة أربعة لتر، سعر الجهاز(499)ريال سعودي، بدلاً من(789)ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر(207)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

قطاعة طعام من مولينيكس، سعة 500 لتر، سعر الجهاز(139)ريال سعودي، بدلاً من(195)ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر(56)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. عروض موفرة على أجهزة المطبخ من كولين في أسواق هايبر بنده ماركت قلاية بدون زيت من كولين، سعة 4.5 لتر، سعر الجهاز(239)ريال سعودي، بدلاً من(495)ريال سعودي، اشتريه الأن ووفر(256)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

قدر ضغط كهربائي من كولين، سعة ثمانية لتر، سعر الجهاز(239)ريال سعودي، بدلاً من(385)ريال سعودي، اشتريه الأن ووفر(146)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. عروض مخفضة على أجهزة المطبخ الصغيرة من هايبر بنده قطاعة طعام من أي تي سي، سعة 5. لتر، سعر الجهاز(69)ريال سعودي، بدلاً من(109)ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر(40)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

عصارة جيباس أربعة في واحد، سعر الجهاز(119)ريال سعودي، بدلاً من(189)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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