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عمر شويل - جدة أقوي عروض الجمعة البيضاء هايبر بنده السعودية ومنها شبيهة القشطة حلى وزن 170 جم 5 حبات ب 8.95 ريال، عبوة زبادي كامل الدسم نادك وزن كيلو ب 5.50 ريال، لتر ونص من عصير المراعي ب 7.95 ريال، 500 مل من زيت الزيتون بكر ممتاز زيتوني ب 10.95 ريال، بدلا من 16.95 ريال، معجون طماطم أول قطفة 8 قطع ب 6.50 ريال، 2+1 مجانا فول مدمس مهروس حدائق كالفورنيا وزن 450 جم ب 11.90 ريال، بدلا من 17.85 ريال، 400 جم من اللبنة كاملة الدسم انتاج المراعي ب 9.50 ريال، بدلا 12.50 ريال، كوب الشعيرية سريعة التحضير إندومي وزن 60 جم ب 7.95 ريال، بدلا من 11 ريال، كيلو خليط زبدة بدون ملح إماراتي ب 5.95 ريال.

أقوي عروض الجمعة البيضاء هايبر بنده السعودية

أقوي عروض الالكترونيات من هايبر بنده تلفزيون إميكس قياس 58 بوصة ب 999 ريال، بدلا من 1.799 ريال، قلاية بدون زيت تيفال ب 249 ريال، بدلا من 549 ريال، محضرة طعام فليبيس 700 وات ب 199 ريال، بدلا من 395 ريال.

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كيلو من اللحم المفروم قليل الدهون ب 26.95 ريال، بدلا من 39.95 ريال، مكعبات اللحم البقري ب 27.95 ريال، بدلا من 39.95 ريال، لحم الروستو ب 34.95 ريال، بدلا من 44.95 ريال، كيلو ستروجانوف بقري ب 34.95 ريال، بدلا من 44.95 ريال، برجر بقري ب 29.95 ريال، بدلا من 34.95 ريال، كفته بقري ب 28.95 ريال، بدلا من 34.95 ريال، جميع اللحوم سابقة الذكر برازيلي.