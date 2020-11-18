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عمر شويل - جدة أقوي عروض الجمعة البيضاء هايبر بنده السعودية ومنها شبيهة القشطة حلى وزن 170 جم 5 حبات ب 8.95 ريال، عبوة زبادي كامل الدسم نادك وزن كيلو ب 5.50 ريال، لتر ونص من عصير المراعي ب 7.95 ريال، 500 مل من زيت الزيتون بكر ممتاز زيتوني ب 10.95 ريال، بدلا من 16.95 ريال، معجون طماطم أول قطفة 8 قطع ب 6.50 ريال، 2+1 مجانا فول مدمس مهروس حدائق كالفورنيا وزن 450 جم ب 11.90 ريال، بدلا من 17.85 ريال، 400 جم من اللبنة كاملة الدسم انتاج المراعي ب 9.50 ريال، بدلا 12.50 ريال، كوب الشعيرية سريعة التحضير إندومي وزن 60 جم ب 7.95 ريال، بدلا من 11 ريال، كيلو خليط زبدة بدون ملح إماراتي ب 5.95 ريال.
أقوي عروض الجمعة البيضاء هايبر بنده السعودية
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أقوي عروض الجمعة البيضاء على اللحوم
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