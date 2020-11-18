نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيضات بن داود السعودية الجمعة البيضاء وأقوي العروض في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيضات بن داود السعودية الجمعة البيضاء وأقوي العروض على السلع الغذائية والمقاضي المنزلية، 10 كيلو من سكر الأسرة ب 22.95 ريال، يسمح لكل عميل بكيس واحد فقط، جبنة كريم أو شيدر من بينار وزن 900 جم ب 10.95 ريال، 6 حبات من كلينكس حرير ب 10.95 ريال، 10 كيلو الشعلان أرز سيلا ب 61.95 ريال، زيت دوار الشمس 1.5 لتر سعر 2 حبة ب 26.95 ريال، مسحوق غسيل اريال 5 كيلو ب 40.95 ريال، بدلا من 99 ريال، كيلو أفندي مغربي ب 7.95 ريال، تفاح جولدن ب 6.95 ريال، كيلو شمام ب 2.95 ريال، ليمون كبير ب 6.95 ريال، بامية ب 12.95 ريال، كيلو زهرة ب 4.95 ريال.

تخفيضات بن داود السعودية الجمعة البيضاء وأقوي العروض

حبة من كيك السلايس ب 4.95 ريال، كيكة الزبدة ب 75 ريال، كيس من خبز البرجر بالبطاطس حجم كبير ب 4.95 ريال، فتات الخبز وزن 450 جم ب 2.95 ريال، خبز سميت ب 1.95 ريال، باتون سالي وزن 500 جم ب 19 ريال، معمول تمر كيلو ب 35 ريال، مناقش لبنة ب 4.95 ريال، معجنات مشكلة 22 حبة ب 14.95 ريال.

بن داود السعودية عروض وتخفيضات

كيلو لبنة عادي بدر ب 17,95 ريال، بدلا من 27.95 ريال، جبنة موزريلا الفرسان كيلو ب 27.95 ريال، بدلا من 49.95 ريال، قشطة بدلي الطيب ب 15.95 ريال، بدلا من 25.25 ريال، ضيافة جبة شيدر 1.5 كيلو ب 18.95 ريال، بدلا من 33.95 ريال، غزال جبنة قشقوان ب 35.95 ريال، بدلا من 54.95 ريال، زيتون أخضر محشي ب 20.95 ريال، بدلا من 29.95 ريال، جبنة حلوم استرا كيلو ب 33.95 ريال، بدلا من 49.50 ريال.