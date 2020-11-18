نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض مكتبة جرير علي الهواتف المحمولة خصومات لن تتكرر تصل إلي 50% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض مكتبة جرير، من منا لا ينتظر العروض التي تقدمها مكتبة جرير، حيث أن جرير تقوم بتقديم أفضل العروض على الكثير من الجوالات مختلفة الأنواع، وفي هذا المقال سنذكر لكم العروض التي تقدم من مكتبة جرير. جرير على الهواتف المحمولة بلغ سعر سامسونج جالكسي اس 20 اف أي بسعة 128 جيجابايت إلى 2599 ريال سعودي بدلاً من سعر 2999 ريال. بلغ سعر هاتف سامسونج جالكسي اس 20 اف أي بسعة 128 جيجا بايت باللون اللافندر إلى 2599 ريال سعودي بدلاً من سعر 3000 ريال سعودي. أوبو رينو 4 برو 5 جي بسعة حجم 256 جيجابايت باللون الأزرق بلغ سعره 2799 ريال سعودي. أبو رينو 4 برو 4 جي بسعة حجم 256 جيجا بايت ذات اللون الأسود بلغ 2799 ريال سعودي. خصومات مكتبة جرير بلغ سعر هاتف أوبو رينو 4 بسعة حجم 128 جيجابايت، الجيل الرابع إلى 1599 ريال سعودي. هاتف أوبو رينو 4 بسعة حجم 128 جيجا بايت، الجيل الرابع بلغ سعره 1599 ريال سعودي. بلغ سعر هاتف أبل أيفون 12 بسعة حجم 64 جيجابايت الجيل الخامس إلى 3799 ريال سعودي. ابل ايفون 12 بسعة حجم 64 جيجابايت باللون الأحمر، الجيل الخامس بلغ سعره 3799 ريال سعودي. تخفيضات مكتبة جرير الأسبوعية ابل ايفون 12 بسعة حجم 128 جيجا بايت باللون الأبيض بلغ سعره 4049 ريال سعودي. أبل أيفون 12 بسعة حجم 64 جيجا بايت باللون الأسود، الجيل الخامس بلغ سعره 3800 ريال سعودي. بلغ سعر أبل ايفون بسعة حجم 64 جيجابايت باللون الأبيض إلى 3800 ريال سعودي. بلغ سعر الكاتيل 64 جيجابايت باللون الرمادي إلى 439 ريال سعودي. بلغ سعر الكاتيل 64 جيجا بايت باللون الأخضر العقيق إلى 439 ريال سعودي.

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