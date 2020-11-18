نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض منيو البيك طعم لذيذ وأسعار لا تقاوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض منيو البيك منيو البيك يقدم لنا يومياً عروضاً على الوجبات الغذائية، حيث أن البيك له سلسلة مطاعم ذات تاريخ كبير في المملكة العربية السعودية، وفي الآتي سنذكر لكم بعض العروض المقدمة من منيو البيك. عروض منيو البيك في المدينة المنورة عروض منيو البيك بلغ سعر كومبو دبل برجر فيليه إلى 10 ريال سعودي. بلغ سعر طاووق ساندويتش إلى 5 ريال سعودي. بلغ سعر ساندويتش فيليه سمك إلى 5 ريال سعودي. وجبة دجاج منيو البيك بلغ سعرها 23 ريال سعودي. وجبة الجمبري الاقتصادية “10 قطع” بلغ سعرها 18 ريال سعودي. خصومات منيو البك خصومات منيو البك علي كومبو دجاج مسحب بلغ سعرها 9 ريال سعودي. صاج دي لايت حراق بلغ سعره 5 ريال سعودي. وجبة الجمبري الجامبو “8 قطع” بلغ سعرها 25 ريال سعودي. وجبة الجمبري الجامبو “10 قطع” بلغ سعرها 35 ريال سعودي. عروض منيو البيك الأسبوعية علي الوجبات بلغ سعر وجبة الدجاج مسحب إلى سعر 9 ريال سعودي. كومبو برجر فيليه دجاج بلغ سعرها 7 ريال سعودي. وجبة دجاج “10 قطع” بلغ سعرها 12 ريال سعودي. بلغ سعر كومبو دبل برجر فيليه دجاج مشكل إلى 10 ريال سعودي. بلع سعر سناك دجاج مسحب إلى 3 ريال سعودي. تخفيضات منيو البيك اليومية وجبة دجاج البيك بلغ سعرها 12 ريال سعودي. وجبة الدجاج “10 قطع” بلغ سعرها 12 ريال سعودي. بلغ وجبة الجمبري الجامبو “10 قطع” إلى سعر 35 ريال سعودي. بلغ سعر وجبة الجمبري الاقتصادية “10 قطع” إلى 18 ريال سعودي. ساندويتش فيليه سمك بلغ سعره 5 ريال سعودي. بيج بيك ساندويتش دجاج مسحب بلغ سعره 10 ريال سعودي.

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