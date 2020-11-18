عروض هايبر بندة مهرجان الخصومات والتخفيضات تصل إلي 35%

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عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده يقدم بنده من بداية شهر نوفمبر أقوى الخصومات والعروض من هايبر بندة التي ليس لها مثيل، فهو يقوم بتقديم عروضاً على الأدوات المنزلية والأجهزة ومنتجات العناية بالبشرة وغيره، ولأن الكثير من أهل السعودية ينتظرون عروض هايبر بندة فسوف نذكر لكم أهمها. عروض هايبر بنده بلغ سعر لحاف دبل فيس إلى 369.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 449 ريال سعودي. بلغ سعر لحاف مقاس 25×240 إلى 699.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 899.95 ريال سعودي. لحاف مطبوع مقاس 220×240 بلغ سعره 499.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 699 ريال سعودي. سعر دفاية هايدي فرو مقاس 130×180 بلغ 89.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 119.95 ريال سعودي. بلغ سعر لحاف سوبر أطفال مقاس 180×240 إلى 179.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 249.95 ريال. تخفيضات هايبر بنده على مستلزمات المطبخ بلغ سعر طقم توزيع استانلس سيليكون 4 قطع إلى 94.95 ريال سعودي. طقم سكينة لوكس 6 قطع بلغ سعره 49.95 ريال سعودي. استاند ميكروويف بلغ سعره 159.95 ريال سعودي. بلغ سعر طقم توزيع خشب إلى 22.95 ريال سعودي. رواسه باب بلغ سعرها 32.95 ريال سعودي. خصومات هايبر بندة بلغ سعر ستاند قاعدة حمام وغسالة إلى 209.95 ريال سعودي. جراندي كوك طقم طاجن بوب بلغ سعره 199.95 ريال بدلاً من سعر 249.95 ريال سعودي. طقم ريترو صينية 2 قطعة مقاس بلغ سعره 169.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 199.95 ريال سعودي. طقم نوفال كسرولة بلغ سعره 99.95 ريال سعودي. نوفال كلاسي صينية مقاس 26 بلغ سعرها 159.95 ريال سعودي. طقم نوفال 4 قطع بلغ سعره 169.95 ريال سعودي.

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