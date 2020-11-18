عروض اكسترا هذا الشهر لا تنافس اغتنم الفرصة خصم يصل إلي 40%

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا متجر اكسترا متخصص في بيع الأجهزة الكهربائية وبأرخص سعر، حيث أن مواطني المملكة العربية السعودية ينتظرون تلك العروض المقدمة من اكسترا من أجل شراء كل ما يحتاجونه من الأجهزة الكهربائية، ولذلك سنذكر لكم في هذا المقال أهم عروض اكسترا. عروض اكسترا بلغ سعر ثلاجة سامسونج 16 قدم انفرتر بخار إلى 2499 ريال سعودي. ثلاجة كلاس برو مع برد مياه 12.4 قدم بلغ سعرها 1749 ريال سعودي بدلاً من سعر 3499 ريال. سعر ثلاجة سامسونج 17.6 قدم بلغ 2699 ريال سعودي بدلاً من سعر 5399 ريال سعودي. بلغ سعر غسالة حوضين من دايو إلى 39.900 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا الأسبوعية بلغ سعر قدر الضغط الكهربائي من جيباس إلى 26.900 ريال سعودي. خلاط 400 واط من كينوود بلغ سعره 7.900 ريال سعودي. بلغ سعر شاشة أل أي دي من سولي 65 بوصة 4 كيه أندرويد إلى 349.900 ريال سعودي. بلغ سعر ثلاجة كلاس برو 14.4 قدم تبريد بخار إلى 1299 ريال سعودي بدلاً من سعر 2299 ريال. بلغ سعر بوتاجاز لاجيرمانيا فري ستاند إلى 7.599 ريال سعودي بدلاً من سعر 8000 ريال سعودي. خصومات اكسترا اليومية شاشة تلفزيون تورنيدو بلغ سعرها 6.999 ريال سعودي بدلاً من سعر 7.499 ريال سعودي. تكييف تورنيدو 2.25 حصان بلغ سعره 8.324 ريال سعودي بدلاً من سعر 8.575 ريال سعودي. بلغ سعر تكييف تورنيدو اسبليت 3 حصان بارد إلى 9.705 ريال سعودي بدلاً من سعر 10.055 ريال سعودي. بلغ سعر شاشة تلفزيون تورنيدو سمارت 65 بوصة إلى 8.999 ريال سعودي بدلاً من سعر 1.799 ريال سعودي. شاشة تلفزيون توشيبا 55 بوصة بلغ سعرها 8.499 ريال سعودي بدلاً من سعر 8.999 ريال سعودي.

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