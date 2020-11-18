عروض ساكو الأسبوعية لا تنتهى خصومات تصل لحد الجنون من 20 إلي 40%

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عمر شويل - جدة عروض ساكو تقدم لنا ساكو كل يوماً عروضاً تختلف عن اليوم السابق، حيث أن ساكو من أفضل المتاجر التي تقوم ببيع مستلزمات المنزل وبأرخص سعر، ولذلك سنذكر لكم في هذا المقال ما تقدمه ساكو لمواطني المملكة العربية السعودية. عروض ساكو عرض ساكو علي المجمدات بلغ سعر الديك الرومي المجمد إلى 35.99 ريال سعودي بدلاً من سعر 57.95 ريال. سعر العابد بط مجمد بلغ سعره 31.45 ريال سعودي بدلاً من سعر 35.95 ريال. سعر الوطنية نقانق بلغ سعرها 27.99 ريال سعودي بدلاً من سعر 36.45 ريال سعودي. سعر حلواني برجر بقري 20 ق بلغ 74.45 ريال سعودي. سعر الكيلو من حلواني ناجتس بلغ 67.99 ريال سعودي بدلاً من سعر 89.95 ريال سعودي. بلغ سعر المراعي هوت دوج إلى 50.99 ريال سعودي بدلاً من سعر 56.95 ريال سعودي تخفيضات ساكو على المفروشات الخارجية بلغ سعر طقم جلوس للحديقة 8 أشخاص مع طاولة في تخفيضات ساكو إلى 3.839 ريال سعودي بدلاً من سعر 2.999 ريال. بلغ سعر طقم جلوس للحديقة أي 4 أشخاص إلى 399 ريال سعودي بدلاُ من سعر 549 ريال سعودي. بلغ سعر طقم جلوس للحديقة أي 6 أشخاص إلى 2.199 ريال سعودي بدلاً من سعر 3.159 ريال سعودي. طقم جلوس للحديقة ل5 أشخاص وطاولة بلغ سعره 1.899 ريال سعودي بدلاً من سعر 2.739 ريال. سعر طقم جلوس للحديقة بلغ 1.988 ريال سعودي بدلاً من سعر 2.739 ريال سعودي. بلغ سعر المظلة الخارجية مع طقم جلوس وستائر لثمانية أفراد إلى 2.999 ريال سعودي بدلاً من سعر 4.380 ريال. بلغ سعر طقم جلوس للحديثة 6 أشخاص وطاولة ومسند إلى 3.999 ريال سعودي بدلاً من سعر 5.039 ريال. عروض ساكو الأسبوعية عروض ساكو الأسبوعية بلغ سعر مظلة مع قاعدة رخامية إلى 999 ريال سعودي بدلاً من سعر 1.299 ريال. بلغ سعر دفاية غاز للحدائق المصطحبة بعجلات إلى 799 ريال سعودي بدلاً من سعر 899 ريال سعودي. سعر دفاية زيت الكهرباء بلغ سعرها 539 ريال سعودي بدلاً من 559 ريال سعودي. شواية فحم سوداء اللون بحجم 47 سم بلغ سعرها 399 ريال سعودي بدلاً من سعر 499 ريال سعودي. بلغ سعر دفاية حطب مربعة الشكل إلى 349 ريال سعودي بدلاً من سعر 500 ريال سعودي.

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