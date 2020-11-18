نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض الدانوب جده على الأجهزة المنزلية وأجهزة العناية بالجسم تصل ل60% danube.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة مستمرين معكم في أحدث عروض الدانوب على الأجهزة المنزلية والأدوات الهامة لكل منزل عصري، مع عروض وأسعار لا تقبل المنافسة فقط من هايبر الدانوب جدة، قائمة متنوعة من أجهزة العناية الشخصية والأجهزة المنزلية وشاشات التلفزيون، بأسعار خياليه وتخفيضات لا تفوتكم، سارعوا بالشراء قبل انتهاء العرض يوم الثلاثاء 24 من ربيع الأول 1442 هـ، والذي يوافق 10 من نوفمبر2020م. عروض هايبر الدانوب عروض الدانوب على الأدوات والأجهزة فرع جدة:

مصفف شعر 10*1 بيبي ليس فقط بسعر 149 ريال سعودي.

ماكينة حلاقة وال رجالي فقط بسعر 79 ريال سعودي.

ماكينة حلاقة زيبرا رجالي فقط بسعر 49 ريال سعودي.

شواية في صحية كينوود بسعر 166 ريال سعودي.

قطاعة خضروات كينود 0.5 لتر، فقط بسعر 94 ريال سعودي.

عروض الدانوب على الشاشات

شاشة سوني ال اي دي، مقاس 65 بوصة سمارت، اندرويد بسعر 3599 ريال سعودي فقط.

شاشة ال اي دي سمارت آي تي سي مقاس 65 بوصة فقط بسعر 1899 ريال سعودي.

شاشة ال اي دي سمارت آي تي سي مقاس 58 بوصة فقط بسعر 1499 ريال سعودي.

قدر مع غطاء بي آند دي مقاسات مختلفة، مقاس 20 بسعر 89 ريال سعودي، مقاس 24 بسعر 109 ريال سعودي، مقاس 28 بسعر 125 ريال سعودي فقط.

قدر ضغط بيلما سعة 10 لتر بسعر 289 ريال سعودي فقط.

محضر طعام براون 600 واط، سعة 2 لتر بسعر 399 ريال سعودي فقط.

مقلاة بي آند دي مقاسات مختلفة، مقاس 20 بسعر 79 ريال سعودي، مقاس 24 بسعر 89 ريال سعودي، مقاس 28 بسعر 98 ريال سعودي فقط.

صندوق غداء ستيل بي آند دي عدد 3 قطع بسعر 79 ريال سعودي فقط.

عروض يوم الاثنين 9 / 11 / 2020 من معارض اكسترا السعودية على الأجهزة الكهربائية

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض الدانوب جده على الأجهزة المنزلية وأجهزة العناية بالجسم تصل ل60% danube.sa على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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