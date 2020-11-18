نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اجدد عروض لولو المنطقة الشرقية على الشاشات والأجهزة المنزلية تصل ل 60% في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لسيادتكم احدث واجدد العروض من هايبر لولو المنطقة الشرقية يوم الأحد الموافق 22 من ربيع الأول 1442هـ، و8 من شهر نوفمبر 2020، والتي تضم مجموعة كبيرة متنوعة من الشاشات التلفزيونية ماركات عالمية، مقاسات مختلفة مع عروض تحطيم الأسعار والخصومات الجبارة، فقط في عروض هايبر لولو المنطقة الشرقية من يوم الأحد الموافق من نوفمبر الجاري.

هايبر لولو من أكثر الأماكن شيوعاً في المملكة العربية السعودية، بعيداً عن أن الهايبر يقدم عروضاً كل يوماً تختلف عن اليوم الآخر أنه من الأماكن التي تعرض لنا أفضل الأجهزة الكهربائية وفي هذا المقال سنعرض لكم كل ما تودون معرفته عن الهايبر.

عروض هايبر لولو

عروض هايبر لولو على الأجهزة الكهربائية

بلع سعر شاشة سوني تلفاز ذكي أندرويد إلى 8799 ريال سعودي بدلاً من سعر 12499 ريال.

بلغ سعر شاشة سوني تلفاز ذكي اندرويد 65 بوصة إلى 3599 ريال سعودي بدلاً من 5299 ريال.

شاشة تي سي تلفاز عالية الجودة 65 بوصة إلى سعر 2199 ريال سعودي بدلاً من سعر 3099 ريال، أما بالنسبة ل70 بوصة بلغ 2799 ريال سعودي بدلاً من 4600 ريال.

شاشة توشيبا شاشة عالية الوضوح بلغ سعر 65 بوصة منها إلى سعر 2499 ريال سعودي، أما ال75 بوصة بلغ 4599 ريال سعودي.

شاشة نيكاي ليد 75 بوصة بلغ سعرها 2999 ريال سعودي بدلاً من سعر 5000 ريال، شاشة توشيبا 43 بوصة بلغ سعرها 800 ريال سعودي بدلاً من سعر 1099 ريال، أما الشاشة 32 بوصة بلغ سعرها 469 ريال سعودي بدلاً من سعر 66

عروض لولو على الأجهزة المنزلية