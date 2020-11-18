عروض هايبر لولو على الشاشات في النطقة الشرقية لمده 3 أيام لا تفوتك

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عمر شويل - جدة هايبر لولو المنطقة الشرقية يقدم لكم عروضه الجبارة بداية من يوم الأحد 22 من ربيع الأول 1442 هـ، و 8 من شهر نوفمبر 2020، على أن تستمر عروض هايبر لولو حتى يوم السبت الموافق 21 من شهر نوفمبر/ 2020. عروض هايبر لولو اجدد عروض لولو على الشاشات في المنطقة الشرقية: شاشة سامسونج عالية الوضوح ألتِر إتش دي، مقاس 65 بوصة فقط بسعر 2999 ريال سعودي.

شاشة سوني عالية الدقة اندرويد سمارت ليد، مقاس 65 بوصة فقط بسعر 3599 ريال سعودي.

شاشة تي سي ال، عالية الوضوح، اندرويد سمارت ليد، مقاس 65 بوصة فقط بسعر 2199 ريال سعودي.

نيكاي شاشة اندرويد سمارت، ألترا اتش دي، مقاس 65 بوصة بسعر 1799 ريال سعودي فقط. عروض هايبر لولو للشاشات سكاي وُرث شاشة اندرويد عالية الوضوح، ألترا إتش دي، مقاس 75 بوصة، فقط بسعر 3699 ريال سعودي.

سكار وُرث شاشة اندرويد عالية الوضوح، ألترا إتش دي سمارت ليد، مقاس 65 بوصة بسعر 2199 ريال سعودي فقط.

شاشة سوني عالية الوضوح، اندرويد، سمارت ليد، مقاس 55 بوصة بسعر 6999 ريال سعودي فقط.

شاشة سوني عالية الوضوح، سمارت ليد، أندرويد، مقاس 85 بوصة بسعر 8799 ريال سعودي فقط.

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