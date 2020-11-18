نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض شركة الشتاء والصيف على الأجهزة الكهربائية تصل إلى 50 % حتى نهاية شهر نوفمبر في المقال التالي

عمر شويل - جدة لا تزال العروض الأسبوعية المقدمة شركة الشتاء والصيف على الأجهزة الكهربائية والمنزلية مستمرة معكم اغتنموا الفرصة قبل فوات الأوان، تخفيضات كبرى على جميع أنواع الأجهزة المنزلية الكهربائية اللازمة لكل بيت والمستمرة حتى يوم 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 من نوفمبر 2020. عروض شركة الشتاء والصيف عروض الأجهزة الكهربائية شركة الشتاء والصيف:

غساله LG اتوماتيك 19 كيلو جرام تنشيف 11 ك 100%، تربو ووش، بخار، واي فاي، اللون فضي/ ستيل. فقط بسعر 8399 ريال سعودي بالإضافة إلى ثلاجة 2 باب سعة 6.3 قدم هدية.

ثلاجة Haier دولابي سعة 17.9 قدم، بابين، LED، اللون سيلفر فقط بسعر 2699 ريال سعودي.

ثلاجة Haier دولابي سعة 19.8 قدم، بابين، انفيرتر، LED، اللون ابيض فقط بسعر 2899 ريال سعودي.

ثلاجة LG دولابي سعة 26.7 قدم، هِيجن فريش، 2 باب، إضاءة LED، اللون فضي بلاتيني فقط بسعر 11499 ريال سعودي.

ثلاجة Media دُولابي بابين سعة 18.0 قدم، إضاءة LED، مانع تجمد، انفيرتر، اللون سيلفر فقط بسعر 2369 ريال سعودي. عروض الغسلات من شركة الشتاء والصيف غسالة LG اتوماتيك 19 كيلو، تربو ووش، 3D، واي فاي، بخار، فضي ستيل، فقط بسعر 4599 ريال سعودي بالإضافة الى ثلاجة باب واحد سعة 3 قدم هدية.

غسالة LG اتوماتيك سعة 13 كيلو، سمارت انفيرتر، لون ابيض، فقط بسعر 2499 ريال سعودي مع ثلاجة باب واحد سعة 3 قدم هدية.

غسالة LG اتوماتيك سعة 16 كيلو، تربو ووش، واي فاي، بخار، فضي ستيل فقط بسعر 3999 ريال سعودي.

غسالة LG اتوماتيك سعة 14 كيلو تربو ووش، واي فاي، بخار، اللون أسود فقط بسعر 3499 ريال سعودي.

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