نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض نستو الرياض على الأجهزة المميزة حتى نهاية الشهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة نستعرض لكم عروض هايبر نستو الرياض على الأجهزة والأدوات المنزلية المستمرة معكم حتى يوم الثلاثاء الموافق 10 من شهر نوفمبر 2020، مع مجموعة رائعة ومتنوعة من الأجهزة المنزلية التي لا غنى عنها في كل منزل، مع تخفيضات هائلة واسعار تتناسب مع كافة الفئات المختلفة، فقط مع عروض نستو الرياض، بادروا بشراء كافة احتياجات المنزل قبل يوم الثلاثاء 24 من ربيع الأول 1442 هـ، الموافق 10 من شهر نوفمبر الجاري. عروض هايبر نتسو عروض الأجهزة الكهربائية والمنزلية من نستو الرياض: كليك ون موقد غاز سطحي 2 شعلة فقط بسعر 199 ريال سعودي.

جيباس جهاز تحميص السندوتشات فقط بسعر 109 ريال سعودي.

وُورفال غلاية مياه كهربائية سعة 1.8 لتر فقط بسعر 29 ريال سعودي.

جيباس غلاية مياه كهربائية سعة 1.8لتر فقط بسعر 39 ريال سعودي.

دي ال سي جهاز صنع القهوة فقط بسعر 249 ريال سعودي.

سوبر جينرال مايكروويف سعة 20 لتر فقط بسعر 229 ريال سعودي.

رويال فورد طقم قدور 10 قطع فقط بسعر 299 ريال سعودي.

رويال فورد طقم 9 في دور فقط بسعر 259 ريال سعودي. عروض الاجهزة من هايبر نتسو رويال برنس طقم ميلامين 50 قطعة ملون فقط بسعر 229 ريال سعودي.

رويال برنس طقم قدور طبخ 12 قطعة فقط بسعر 149 ريال سعودي.

بلاك ستون مِقلاه مع غطاء فقط بسعر 34.95 ريال سعودي.

هاَوركينس قدر ضغط سعة 3 لتر فقط بسعر 179 ريال سعودي.

بريلا مجفف ملابس بسعر 49.95 ريال سعودى فقط.

بريلا لوح كوي فقط بسعر 39.95 ريال سعودي.

مالتي طقم حافظة 4 قطع فقط بسعر 8.95 ريال سعودي.

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