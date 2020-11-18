عروض العثيم الأسبوعية خصم 50% لمدة 3 أيام فقط على الجوال والشاشات

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عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية كبيرة على أجهزة المطبخ الكهربائية الصغيرة من أسواق عبد الله العثيم في المملكة العربية السعودية، مع مجموعة كبيرة من الجوالات الذكية بأقل الأسعار وأفخم الجودات والموديلات، فقط في أسواق عبد الله العثيم، يُعرض ذلك كله وغيره المزيد من العروض القيمة، بمناسبة تخفيضات وخصومات الجمعة البيضاء أقوي عروض السعودية من العثيم othaimmarkets.com.

عروض العثيم الأسبوعية

خصومات الجمعة البيضاء على الجوالات من هايبر ماركت عبد الله العثيم

عروض العثيم على جوال، سامسونج أي 21 اس، ذاكرة داخلية 64 جيجابايت، الجيل الرابع، سعر الجهاز(719)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

عروض العثيم الأسبوعية جوال، آيفون 12، ذاكرة داخلية 128 جيجابايت، سعر الجهاز(4049)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خصومات العثيم جوال، هواوي واي 7 بي، ذاكرة داخلية 64 جيجابايت، الجيل الرابع، سعر الجهاز(669)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تنزيلات العثيم جوال، سامسونج أَثنين كور، ذاكرة داخلية 16 جيجابايت، الجيل الرابع، سعر الجهاز(359)ريال سعودي،السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

جوال، نوكيا 105، بشرِيحتين، سعر الجهاز(69)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

جوال، هون 9 اكس، ذاكرة داخلية 128 جيجابايت، سعر الجهاز(859)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات العثيم لنهاية العام

عروض نهاية العام على أجهزة المطبخ الصغيرة من هايبر ماركت عبدالله العثيم