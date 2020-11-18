عروض اكسترا الأسبوعية خصم 60 % لمدة يومين فقط extra.com

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا الأسبوعية على الكاميرات الرقمية الدقيقة، من مختلف الموديلات وأحدث الإصدارات، مصنعه من قبل أكبر الشركات الرائدة في مجال الإلكترونيات، ومنها كانون وشركة دي جي، كل ذلك على موقع اكسترا بالمملكة العربية السعودية أقوي عروض السعودية extra.com.

عروض اكسترا

تخفيضات اكسترا على الكاميرات من كانون

عروض اكسترا الأسبوعية %32 خصم على كاميرا كانون، اي او اس، 2000 دي، كاميرا 24 بدقة ميجابكسل، اللون أَسود، سعر الجهاز(1275)ريال السعودي، بدلاً من(1869)ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر(594)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

عروض اكسترا اليومية على كانون كاميرا اكس 185، اللون فضي، بدقة 20 ميجابيكسل، زووم بصري 8، تصوير بدقة عالية معالج ديجيك 4، سعر الجهاز(559)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خصومات اكسترا الأسبوعية

عروض اكسترا الأسبوعية %15 خصم على كانون كاميرا شبة احترافية، بدقة 20 ميجابيكسل، سعر الجهاز(2753)ريال سعودي، بدلاً من(3230)ريال سعودي،اشتريه الآن ووفر(477)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خصومات اكسترا %28 خصم على كانون كاميرا شبه احترافيه، جي9، بدقة 20.1 ميجابيكسل، تصوير فيديو عالي الدقة، مزودة بخاصية واي فاي، اللون فضي، سعر الجهاز(1699)ريال سعودي،بدلاً من(2369)ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر(670)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات اكسترا على الكاميرات