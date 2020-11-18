نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض فورد توكيلات الجزيرة أحدث عروض سيارات فورد مستعملة من توكيلات فورد الجزيرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض فورد توكيلات الجزيرة وأحدث عروض سيارات فورد قسم المستعمل من توكيلات الجزيرة، حيث توافرت في الفترة الأخيرة مجموعة متنوعة من سيارات فورد المستعملة مختلف الموديلات وبأسعار تنافسية، وجاءت عروض فورد الجزيرة للسيارات المستعملة لتتضمن عروض فورد 2014 توكيلات الجزيرة وعروض فورد مستعمل 2019 وغيرها من موديلات فورد التي يبحث عنها الجميع، كما تضمنت آخر عروض فورد الجزيرة إمكانية الخصم المباشر والتقسيط بدون هامش ربح، بالاضافة إلى عروض صيانة فورد.

أحدث عروض فورد توكيلات الجزيرة

أحدث عروض الجزيرة للسيارات المستعملة نقدمها لكم أعزائي زار موقع ثقفني، وذلك في إطار متابعتنا المستمرة لآخر عروض فورد توكيلات الجزيرة مستعمل، ولذلك فسوف نقوم بتقسيم عروض سيارات فورد المستعملة المتاحة للبيع حسب سنة الانتاج، بمعنى أننا سوف نقوم بتقسيم عروض فورد مستعمل 2014 وعروض فورد مستعمل 2019 وعروض فورد مستعمل 2016 وغيرها من موديلات فورد المستعملة المعرضة للبيع، بالاضافة إلى تحديث متجدد لآخر عروض صيانة فورد والتي تضمن عروض الصيانة المميزة وعروض الخصم المباشر على قيمة صيانة فورد.

عروض فورد 2014 مستعمل

أولى عروض فورد 2014 مستعمل معنا اليوم هي سيارة فورد إكسبدشن موديل 3.5L LTD 2014 مستعملة، السيارة دفع رباعي سوداء اللون محرك قوي 8 سلندر بحالة ممتازة، مع كافة المميزات المتطورة لهذه الفئة سواء وسائل الحماية أو الترفيه، وبلغ سعر سيارة فورد إكسبدشن 2014 مستعمل 40 ألف ريال سعودي، كما توافر عرض فورد إكسبيديشن 2014 مستعملة بسعر بلغ 78 ألف ريال سعودي.

ومن ضمن عروض فورد الجزيرة جاءت سيارة فورد تيريوس موديل 2014 مستعملة، السيارة تتمتع بمواصفات إمكانيات مدهشة بحالة ممتازة ويبلغ سعرها 48 ألف ريال سعودي، كما توافرت سيارة فورد إيكو سبورت 2014 مستعملة بسعر 23 ألف ريال مع تصميم رائع ومظهر جذاب ومزايا متعددة، ولذلك فإنها من السيارات التي يتجه إلى امتلاكها الكثير من الشباب العاشقين لسيارات موديلات فورد.

فورد مستعمل جميع الموديلات والفئات

من ضمن عروض فورد الجزيرة أيضا جاءت سيارة فورد رينجر 2016 مستعملة، السيارة تأتي بنقل حركة يدوي ويبلغ سهرها 61 ألف ريال، كما توافرت سيارة فورد فوكس 2016 مستعملة بسعر 38 ألف ريال مع تصميم رائع ووسائل أمان مدهشة، وتواجدت أيضا سيارة فورد تيريوس 2016 بيضاء مستعملة بسعر 65 ألف ريال من ضمن عروض فورد الجزيرة، وكذلك سيارة فورد إسكيب 2015 مستعملة بسعر 54 ألف ريال.

عروض توكيلات الجزيرة للسيارات المستعملة تضمنت أيضا سيارة فورد فيوجن 2015 مستعملة، وجاءت بسعر 53 ألف ريال مع أداء راقي للمحرك وتقنيات رائعة وحساسات للركن، وذلك سيارة فورد فوكس 2016 مستعملة بسعر 38 ألف ريال، وهي سيارة بحالة ممتازة مع وسائل حماية ممتازة وكاشف للتصادم، وأخيرا توافرت ضمن عروض فورد مستعمل سيارة فورد إيدج 2017 مستعملة بحالة جيدة للغاية وبسعر يصل إلى 120 ألف ريال، وهو بذلك يعتبر أغلى عرض سيارات فورد مستعمل.

وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية موضوعنا اليوم حول أحدث عروض فورد الجزيرة للسيارات المستعملة، وعرفنا من خلال موضوعنا على أحدث عروض فورد مستعمل جميع الموديلات والفئات، وندعوك عزيزي القارئ إذا كنت من عشاق سيارات فورد إلى حفظ تلك الصفحة، ومتابعتنا بشكل دائم للتعرف بشكل أسبوعي على أحدث عروض فورد توكيلات الجزيرة.