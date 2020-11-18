عروض ساكو الأسبوعية خصومات خيالية تصل ل 60% على الأجهزة الكهربائية

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عمر شويل - جدة عروض ساكو الأسبوعية يقدم لكم الكثير من العروض الأسبوعية والسنوية بادر بالشراء فقد أوشكت عروض ساكو الجبارة على الانتهاء وذلك يرجع للأسعار الجبارة التي يتسابق عليها العملاء ويعمل ساكو دائما على توفير الكثير من الأجهزة المنزلية المتنوعة. عروض ساكو الأسبوعية عروض ساكو على الأجهزة الكهربائية حتى نهاية شهر نوفمبر: تخفيضات ساكو على سعر ثلاجة 220 فولت 106 لتر مع قفل لونا فقط 605.00 ريال سعودي.

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