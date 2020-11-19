نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض خاصة من منيو مطاعم البيك خصومات تصل ل 30% في المقال التالي

عمر شويل - جدة منيو البيك المملكة بمناسبة عروض وخصومات الجمعة البيضاء، تدعو جميع فروع مطاعم البيك، عملائها الكرام، من الاستفادة بمهرجان التخفيضات والتنزيلات الضخمة على كافة منيو مطاعم البيك، من وجبات وساَندويتشات المأكولات البحرية والأسماك، وأيضاً العروض الخاصة على المقبلات والآيس كريم، في جميع فروع البيك داخل المملكة. منيو البيك المملكة عروض خاصة على الوجبات والسَاندوتيشات على الأسماك والمأكولات البحرية تخفيضات مطاعم البيك اليوم على ساندوتش سمك الفيليه، مع بطاطس ومشروب غازي، ثمن الساندويتش (6)ريال سعودي.

عروض البيك وجبة سمك جمبري حجم كبير، عبارة عن ثماني أو عشر قطع من سمك الجمبري حجم كبير مع البطاطس مع خبز و نوعين صٌلصة (ثوم أو كوكتيل أو مسحب) (حسب الرغبة)، ثمن الوجبة عدد ثماني قطع(29)ريال سعودي.

خصومات البيك ثمن الوجبة للعشر قطع (40.5)ريال سعودي.

ساندوتش جمبري حجم كبير، المقرمش بالخبز العربي مع سلطة الملفوف مع صلصة كوكتيل و بطاطس مقلية مع خيار مخلل، ثمن الساندويتش(10.5)ريال سعودي.

وجبة التوفير سمك الجمبري: عبارة عن عشر قطع جمبري مع البطاطس مع الخبز مع نوعين من الصلصة (حسب الرغبة)، سعر الوجبة (21)ريال سعودي.

وجبة سمك فيليه حراق، عبارة عشر قطع سمك فيليه حراق مع الخبز والبطاطس، ونوعين من الصلصة (كوكتيل أو تارتار أو ثوم أو مسحب) (حسب الرغبة)، ثمن الوجبة (11)ريال سعودي. أسعار منيو البيك عروض خاصة على المقبلات والأيس كريم خصومات مطعم البيك على صلصة كوكتيل: ثمن العلبة (1.5)ريال سعودي.

صلصة ثوم: ثمن العلبة(1.5)ريال سعودي.

ذرة: ثمن الواحدة (5)ريال سعودي.

سلطة الملفوف: ثمن العبوة (5)ريال سعودي.

آيس كريم فانيليا، ثمن الواحدة، واحد ريال سعودي.

آيس كريم شيكولاتة، ثمن الواحدة، اثنان ريال سعودي.

آيس كريم فراولة، ثمن الواحدة، اثنان ريال سعودي. قد يهمك أيضاً :- عروض اكسترا الأسبوعية خصم 60 % لمدة يومين فقط extra.com عروض العثيم الأسبوعية خصم 50% لمدة 3 أيام فقط على الجوال والشاشات

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