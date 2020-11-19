عروض جرير الأسبوعية تصل ل 50% عروض الجمعة البيضاء ألحق أقوي عروض السعودية اليوم

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عمر شويل - جدة اليوم عروض جرير الأسبوعية تقدم مكتبة جرير الكثير من العروض على الشاشات وتقوم بتوفير أفضل العروض الشهرية على كلاً من الأجهزة المنزلية، والكهربائية والهواتف والكمبيوتر المحمول، وينتظر الكثير من العملاء هذه العروض بمتابعتها من وقت لآخر وذلك من خلال موقع جرير . عروض جرير الأسبوعية عروض مكتبة جرير على الشاشات لنهاية شهر نوفمبر: تخفيضات جرير اليوم على شاشة سكاي وورث، 50SUC9300 دقة 4K الترا 50 بوصة فقط بسعر 1399 ريال سعودي.

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