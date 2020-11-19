عروض العثيم الأسبوعية مهرجان تحطيم الأسعار تصل ل 70% ولفترة محدودة

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عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية يقدم هايبر العثيم أقوى العروض على الأجهزة الإلكترونية وهذا أكثر ما يبحث عنه العملاء في هذا التوقيت نظرًا لما يقوم به هايبر العثيم من تخفيضات وتنزيلات مميزة وعمل العروض الترويجية على الكثير من السلع سواء كانت غذائية أو للأطفال أو منتجات العناية بالبشرة وذلك في كافة فروعها في مدينة جدة، حفر الباطن، أبها، وخميس مشيط.

عروض العثيم الأسبوعية

عروض العثيم على الأجهزة الإلكترونية حتى نهاية شهر نوفمبر، قام هايبر العثيم بتوفير عدد من العروض على الأجهزة الإلكترونية التي نحتاجها في حياتنا اليومية وذلك بأسعار منافسة للغاية مقارنة بالأسواق الأخرى وتوفير العروض والخصومات ومنها:

عروض العثيم على كينوود صانعة طعام فقط بسعر 159 ريال سعودي.

خصومات العثيم اليوم كوولين مقلاة بطاطس فقط بسعر 169 ريال سعودي.

عروض العثيم الأسبوعية هومر ميكرويف كهربائي سعة 20 لتر فقط بسعر 159 ريال سعودي.

شاشة أور أل أي دي سمارت 50 بوصة فقط بسعر 529 ريال سعودي.

شاشة أور أل أي دي سمارت 65 بوصة فقط بسعر 1599 ريال سعودي.

شاشة أور أل أي دي 50 بوصة فقط بسعر 699 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم على السلع الغذائية

هايبر العثيم عمل على توفير التخفيضات على الكثير من المنتجات الغذائية ومنها:

خصومات العثيم الأسبوعية على أرز الوليمة بسمتي 10 كيلو فقط بسعر 64.95 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم سكر ناعم أبو فهد ناعم 10 كيلو فقط بسعر 23.95 ريال سعودي.

عروض العثيم الأسبوعية كيلو لحم بلدي مفروم مبرد فقط بسعر 22.5 ريال سعودي.

2 علبة جبنه المراعي كريمي حجم 500 جرام فقط بسعر 19.95 ريال سعودي.

كيلو لحم خروف بربري بالعظم فقط بسعر 28.95 ريال سعودي.

3 علب تونه جرين فارمز مفتتة 170 جرام فقط بسعر 11.95 ريال سعودي.

مرتديلا سنيور بقري فقط بسعر 22.95 ريال سعودي.

جبن رومي مصري فقط بسعر 27.95 ريال سعودي.

خصومات العثيم جبن فيكتو إسطنبولي فقط بسعر 9.95 ريال سعودي أقوي عروض السعودية .

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