نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض منيو البيك خصم 50 % على هذه الوجبات ألحق عرض اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض منيو البيك من أشهر المطاعم في المملكة العربية السعودية بأكملها هو مطعم البيك منيو، حيث أن شركة البيك تعد ذات تاريخ كبير كما أنها تشتهر بالوجبات الشهية والسريعة ولديها إقبال كبير من أنحاء المملكة العربية السعودية، ولذلك سنذكر لكم في هذا المقال العروض المقدمة من منيو البيك. عروض منيو البيك تخفيضات البيك على ساندويتش شيش طاووق الذي يحتوي على دجاج الفيليه وبخلطة بيك السرية إلى 5 ريال سعودي.

عروض البيك بلغ سعر ساندوتش صاج دي لايت حراق من منيو البيك إلى 5 ريال سعودي.

خصومات البيك ساندوتش كومبو دجاج بلغ سعره 9 ريال سعودي.

تنزيلات البيك سعر ساندوتش بيج بيك دجاج مصطحب بمشروب غازي وبطاطس البيك إلى سعر 10 ريال سعودي.

سعر ساندويش سناك دجاج من البيك بلغ 4 ريال سعودي.

ساندوتش برجر فيليه دجاج من البيك بلغ 7 ريال سعودي. تخفيضات منيو البيك خصومات مطعم البيك على وجبة الجمبري الجامبو “10 قطع” إلى 23 ريال سعودي.

بلغ سعر وجبة الجمبري الجامبو “8 قطع” إلى 25 ريال سعودي.

بلغ سعر الوجبة الاقتصادية التي تحتوي على جمبري كبير مع صوص التارتار وأرز مطهو إلى 18 ريال سعودي.

سعر وجبة دجاج “10 قطع” بلغ 10 ريال سعودي.

وجبة الدجاج المسحب بمكون من 7 قطع حار صوص البيك السحري بلغ سعرها إلى 9 ريال سعودي. أسعار منيو البيك عروض مطاعم البيك على وجبة دجاج البيك والتي تحتوي على 8 قطع من الدجاج، وعلى وجبة من دقيق البطاطا، وسعر “4 قطع من الدجاج” وصل إلى 13 ريال سعودي، بينما سعر “8 قطع من الدجاج” وصل إلى 24.5 ريال سعودي.

بلغ سعر وجبة بيج بيك من البيك التي تحتوي على صدر دجاج كبير إلى 10.5 ريال سعودي. قد يهمك أيضاً :- عروض هايبر لولو عروض ولا في الخيال خصومات على جميع المنتجات تصل ل 40% عروض العثيم الأسبوعية مهرجان تحطيم الأسعار تصل ل 70% ولفترة محدودة

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