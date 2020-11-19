انت الان تتابع تفاصيل خبر أخطر النباتات السامة حول العالم| تعرف على عجائب وغرائب الكرة الأرضية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - من المعروف أن النبات هو مصدر عمار الكرة الأرضية ولكن العجب أن هناك أخطر النباتات السامة بالعالم، حيث يوجد في أرجاء المعمورة عدة أنواع من النباتات السامة التي تمثل خطورة قاتلة ومميتة على البشر، فبدل من أن يكون الزرع هو رمز الخير بالأرض، فهو مصدر الغذاء فمنه يأكل الكائنات الحية جميعها من حيوانات وبشر، وطبعًا حين يكسو اللون الأخضر وجه الكرة الأرضية، يُصبح منظر الأرض خلاب ويدل على الجمال والخصوبة.

تعرف على أخطر النباتات السامة حول العالم الأكثر سمية ومميتة في الحال

النباتات السامة منتشرة في أماكن معينة ومحددة من الكرة الأرضية يعرفها كثير من علماء البيئة والزراعة، حيث تصل خطورتها لمجرد اللمس، تؤدي للتسمم أو تُحدث الألم المفرط، أما أكلها فهو ممكن أن يؤدي لحدوث مضاعفات كبيرة ممكن أن تؤدي للوفاة.

أولاً: نبات يُسمى نبتة الخنزير العملاقة

هذه النبتة سامة بشدة، حيث أن عصارتها تؤدي للإصابة بالطفح الجلدي، بثورًا، ويترك أثر دائم لشكل ندوب سيئة بالجلد، وممكن أن يُسبب العمى، وعن وصف النبتة فهي طويلة ممكن أن تصل لـ 20 قدم (ما يعادل 6 أمتار)، وهي نبات عشبي ضار ينبت في الولايات المتحدة.

ظهرت النبتة في عام 2016م بولاية فيرجينيا، وانطلقت عنها تحذيرات شديدة لأنها تُسبب الحروق والندبات بمجرد لمسها فقط.

ثانيًا: نبتة قلنسوة الراهب

شكل هذه النبتة جميل جدًا ورائع، حيث أنها زهور زرقاء جميلة، لكنها سامة وقاتلة من كل ناحية بها بأي جزء منها، لذلك كانت تُوضع قديمًا بالعصور القديمة فوق رؤوس الرمح لتقتل الذئاب.

ومن جهة أخرى قد مات بستاني في عام 2014م، كان بالغ من العمر 33 عام بسبب لمسه لهذه الزرعة القاتلة السامة، وأدى لظهور علامات التسمم عليه من قيء وإسهال حتى توفى على إثر هذه النبتة السامة.

ثالثًا: نبتة شوكران المياه

عبارة عن نبتة تشبه نبات آخر وهو الجزر المشهور بـ (Queen Anne’s Lace) وهو له نفس شكل الأزهار البيضاء ولكن الاختلاف في ظهور برعم أحمر يظهر وسط الزهور البيضاء للنبتة.

وهو أكثر المزروعات المسممة القاتلة، ومنتشر في الولايات المتحدة وفي انجلترا، وهو يُسبب حدوث اختلاجات شديدة بالقلب مما يؤدي للموت السريع.

رابعًا نبتة الداتور الصفراء

وردت هذه النبتة في الأساطير القديمة التي روت عنها؛ أن أكل هذه الزرعة يجعل الإنسان:

حاميًا مثل الأرنب، ويكون أعمى مثل الخفاش، ويُصبح جافًا كالعظم، ويُصاب بحمار اللون مثل الشمندر ـ البنجر، ويكون مجنونًا مثل صانع القبعات، وبالعصر الحديث يؤكد العلماء والباحثين الجدد أن هذه المقولة القديمة صحيحة 100%.

تناول هذه العشبة يؤدي للهلوسة والعدائية الشديدة، مما يضطر معه إعطاء أدوية مهدئة لمن يتناولها إن لم يتوفى.

خامسًا: نبات الجيبمي جيبمي

واضح طبعًا أن اسمه يثير الضحك بشدة، لكنه قاتل بحيث فقط بعض شعيرات صغيرة جدًا منه؛ سامّة بشدة بحيث هي تلدغ كالثعبان فقط بمجرد لمس النبتة، وهي تسبب الألم الحاد لشهور طويلة بعد لمسها خاصةً إذا علقت أجزاء صغيرة منها في الجلد.

التخلص منها عن طريق غسل المنطقة المُصابة بحمض الهيدروكلوريك، ثم إزالة الشعيرات العالقة بالجلد عن طريق الشمع.

كانت هذه أخطر النباتات السامة موزعة على الكرة الأرضية أكثريتها يوجد في الولايات المتحدة أو ولاية فريجينا أو في انجلترا وفي استراليا، كما أن الأرض تهادينا بنباتات ومزروعات بها الخير الوفير تصلح للأكل ومفيدة للبشرية وللحيوانات، ضنت الطبيعة على البشر بأن يكون كل مزروعاتها مفيدة وخيّرة، بل زرعت الشوك على جانب الخير، حين تواجد في أرجاء المعمورة بعض النباتات السامة الخطرة التي أودت بحياة كثيرين ممن يجهلون خطورتها فهي أخطر على الإنسان من الحيوانات السامة والمفترسة أمثال الأفاعي… وغيرها، حيث يمكننا تجنب الحيوان المفترس والسام، لأنه واضح لكن النباتات فهي تتشابه مع غيرها من النباتات، وممكن الوقوع في ضررها دون علم.