نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيضات منيو البيك للماكولات البحرية ووجبات الفراخ في جميع الفروع بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصومات وتخفيضات البيك لم يسبق لها مثيل من مطاعم البيك، على كافة أنواع الوجبات الخاصة بالمأكولات البحرية من أسماك وجمبري، ووجبَات الدجاج الطازجة واللذيذة، يومياً في منيو البيك، بجوار العديد من الوجبات الجانبية، والمقبلات الشهية والمشروبات، في جميع فروع مطاعم البيك بجميع أنحاء المملكة العربية السعودية. منيو مطعم البيك منيو البيك وجبات الفراخ وجبة فراخ البِيج بَيك حار، صدر كبير الحجم من الفراخ اللذيذة، سلطة الملفوف، خيار مخلل، ثمن الوجبة( 11.50) ريال سعودي.

وجبة فراخ البيك، عبارة عن أربع أو ثماني قطع فراخ وبطاطس مع صلصة الثوم، والخبز، ثمن الوجبة أربع قطع (14) ريال سع

وجبة فراخ مسحب البيك، عبارة عن سبع أو عشر قطع من الفراخ، بطاطس مع الخبز، مع نوعين من الصلصة ، ثمن الوجبة السبع قطع( 11.50) ريال سعودي.

ثمن وجبة العشر قطع(14) ريال سعودي.

وجبة برجر فراخ فيليه البيك، ثمن الوجبة الفردية ( 4) ريال سعودي.

ثمن الوجبة الفردية مع البطاطس( 9) ريال سعودي.

ثمن الوجبة الفردية مع البطاطس ومَشروب غازي(14)ريال سعودي.

وجبة فراخ سناك مسحب البيك، عبارة عن خمس قطع دجاج، مع صلصة ثوم، أو صلصة مسحب، ثمن الوجبة( 4) ريال سعودي. المنيو اليومي للمأكولات البحرية من البيك وجبة سمك جمبري جامبو البيك، عبارة عن ثماني أو عشر قطع، خبز وبطاطس، وعدد ثلاثة صلصة، ثمن وجبة الثماني قطع( 29) ريال سعودي.

ثمن وجبة العشر قطع (40.50) ريال سعودي.

وجبة سمك فيليه البيك، عبارة عن ستة قطع، مع البطاطس والخبز، وأربعة صلصة، ثمن الوجبة (16.50) ريال سعودي.

فيليه السمك الحار وجبة، تتكون من عشر قطع سمك حار فيليه مع الخبز مع البطاطس مع 2 صلصة كوكتيل أو صَلصلة تارتار أو صلصة ثوم أو صلصة مسحب (حسب الاختيار)، سعر الوجبة (11)ريال سعودي

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