عروض هايبر العثيم الجمعة البيضاء على الشاشات والجوالات تصل إلى 60% othaimmarkets.com

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عمر شويل - جدة عروض هايبر العثيم في الجمعة البيضاء، تتضمن خصومات وتخفيضات مذهلة على شاشات التِليفزيون الذكية، بجانب عروض حصرية ومميزة على زجاجات المياه المُعبئة الصحية، من مختلف الشركات العالمية، كل هذه العروض في مكان واحد فقط، بأسُواق عبد الله العثيم في السعودية. عروض هايبر العثيم الجمعة البيضاء خصومات العثيم على التليِفزيونات والشاشات من شركة أروُ: تليِفزيون أروُ شاشة 50 بوصة، ألْ أيِ دي، سمارت فولْ إتشْ دي، سعر الجهاز(899)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تلِيفزيون أَرو شاشة 40 بوصة، ألْ اي دي، سمارت، سعر الجهاز(529)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تلِيفزيون أَرو شاشة 55 بوصة، ألْ اي دي، سمارت فولْ إتشْ دي، سعر الجهاز(1599)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تلِيفزيون أَرو شاشة 50 بوصة، ألْ اي دي، سعر الجهاز(699)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات العثيم الجمعة البيضاء مياه هالي الصحية، سعة العبوة 1.5لتر، سعر العبوة(1.75)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

مياه هالي الصحية، سعة العبوة 330 مل، سعر العبوة(59.)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. خصومات العثيم الجمعة البيضاء مياه نستله الصحية، سعة العبوة 0.6لتر، سعر العبوة(1.15)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

مياه نستله الصحية، سعة العبوة 1,5 لتر، سعر العبوة(2.25)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

مياه افيان، سعة العبوة 330 مل، سعر العبوة(6.25)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. قد يهمك أيضاً :- تخفيضات منيو البيك للماكولات البحرية ووجبات الفراخ في جميع الفروع بالمملكة خصومات هايبر بنده الجمعة البيضاء على الجوال تصل إلى 70 % panda.com

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