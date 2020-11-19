عروض مكتبات جرير الأسبوعية هذه المرة لن تتكرر خصومات تصل إلي 50%

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عمر شويل - جدة عروض مكتبة جرير في المملكة العربية السعودية، حيث تقدم عروض كبيرة على مستلزمات المنزل الذكي، بما يشمل الكاميرات الذكية، عروض مكتبات جرير على الأجهزة الإلكترونية، ومنها الكمبيوتر المحمول، والعديد والعديد من الأدوات والأجهزة المنزلية الضرورية، وذلك للتوفير والتسهيل، على كل عملائنا. عروض مكتبة جرير عروض مكتبة جرير علي ايزفيز C3A (2X) + W2D كاميرا مراقبة ذكية، واي فاي، متوافق مع أجهزة آي أو إس وأندرويد، سعر الجهاز(999)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. بوز، مكبر الصوت المنزلي، سبيكر 500، المساعد الصوتي، واي فاي/بلوتوث، اللون أسود، سعر الجهاز(1699)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. خصومات مكتبة جرير على الكمبيوتر المحمول اهم خصومات مكتبات جرير هونر Magic Book 15، كمبيوتر محمول،15.6 بوصة ،5-3500U ايه ام دي رايزن، ايه ام دي راديون فيجا 8، ذاكرة داخلية 512جيجابايت، اس اس دي NVMe M.2، سعر الجهاز(2499)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. اسوس اكسبيرت بوك B9450FM، كمبيوتر محمول، شاشة 14 بوصة، الجيل العاشر، i7-10510 U انتل كور، انتل جي ام ايه عالي الدقة، واحد تيرابايت اس اس دي PCIe NVMe M.2، سعر الجهاز(6099)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات مكتبة جرير تخفيضات مكتبات جرير Asus زين بوك دو UX481FL، كمبيوتر محمول، شاشة 14 بوصة، الجيل العاشر i7-10510 U انتل كور، بسعة 2 جيجابايت MX250 انفيديا جي فورس، ذاكرة داخلية واحد تيرابايت اس اس دي PCIe NVMe M.2، سعر الجهاز(7099)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. ابل ماك بوك اير، كمبيوتر محمول، شاشة 13.3بوصة، انتل كور آي 5 ثنائي النواة، انتل عالي الدقة جرافيكس 6000، ذاكرة داخلية 128 جيجابايت، PCIe فلاش، سعر الجهاز(4399)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تنزيلات مكتبة جرير اهم تنزيلات مكتبة جرير ابل ماك بوك اير ريتينا كمبيوتر محمول ،13.3 بوصة بسعر 5699 ريال. أبل آيباد 10,2 الجيل الثامن كمبيوتر لوحي واي فاي ،10.2 بوصة، رمادي فلكي بسعر 1499 ريال. ابل 2020 آيباد برو 12.9 كمبيوتر لوحي الجيل الرابع 7399 ريال. هواوي ميت باد تي 10 كمبيوتر لوحي واي فاي بسعر 599 ريال.

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