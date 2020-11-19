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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض هايبر ماركت بن داود علي للأجهزة الإلكترونية خصومات لا تعوض تصل إلي 50% في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض هايبر ماركت بن داود في المملكة العربية السعودية، توفر أسواق وهايبر ماركت ، وسوبر ماركت بن داود، أفضل العلامات التجارية للأجهزة الإلكترونية، وملحقاتها من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك من توفيرها لأجهزة الكمبيوتر الشخصية ولأجهزة الكمبيوتر المحمولة، والأجهزة اللوحية و الهواتف الذكية، والتليفِزيونات السمارت والمسارح المنزلية، وأكثر من ذلك بكثير، في كافة فروع هايبر ماركت بن داود بالسعودية، ، والهواتف الذكية.
عروض هايبر ماركت بن داود
ونعرض لكم بعض من هذه العروض القيمة على التلفزيونات السمارت داخل هايبر ماركت بن دواد:
- تلِيفزيون، أيه تي سي، شاشة ألْ أي دي، سمارت، شاشة 65 بوصة، فور كيه، سعر الجهاز(1899)ريال سعودي.
- تليفزيون، سامسونج، شاشة ألْ أي دي، سمارت، شاشة 55 بوصة، كيرف، سعر الجهاز(2499)ريال سعودي.
- تلِيفزيون، سكاي وورث، ألْ أي دي، شاشة 39 بوصة، سعر الجهاز(579)ريال سعودي.
تخفيضات هايبر ماركت بن داود الأسبوعية
- تلِيفزيون، أيه تي سي، أل أي دي، سمارت، سعر الجهاز(1399)ريال سعودي.
- تلِيفزيون، تي سي أل، أل أي دي، سمارت، شاشة 32 بوصة، سعر الجهاز(549)ريال سعودي.
- تلِيفزيون، جي في سي، برو، ألْ أي دي، شاشة 40 بوصة، سعر الجهاز(749)ريال سعودي.
خصومات هايبر ماركت بن داود على الهواتف الذكية
- هاتف ذكي، سامسونج جلاكسي، أيه 31، بشرِيحتين، ذاكرة داخلية 128 جيجابايت، سعة الرامات أربعة جيجابايت، الجيل الرابع، مع خاصية بصمة الإصبع، سعر الجهاز(899)ريال سعودي.
- هاتف ذكي، سامسونج جلاكسي، أيه 71، بشرِيحتين، ذاكرة داخلية 128 جيجابايت، سعة الرامات ثمانية جيجابايت، الجيل الرابع، مع خاصية بصمة الإصبع، سعر الجهاز(1299)ريال سعودي.
- هاتف ذكي، سامسونج جلاكسي نوت 20، بشرِيحتين، الجيل الخامس، ذاكرة داخلية٢٥٦جبجابيت، سعة الرامات ثمانية جيجابايت، مع خاصية بصمة الإصبع، سعر الجهاز(3399)ريال سعودي.
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