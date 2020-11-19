عروض هايبر ماركت بن داود علي للأجهزة الإلكترونية خصومات لا تعوض تصل إلي 50%

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عمر شويل - جدة عروض هايبر ماركت بن داود في المملكة العربية السعودية، توفر أسواق وهايبر ماركت ، وسوبر ماركت بن داود، أفضل العلامات التجارية للأجهزة الإلكترونية، وملحقاتها من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك من توفيرها لأجهزة الكمبيوتر الشخصية ولأجهزة الكمبيوتر المحمولة، والأجهزة اللوحية و الهواتف الذكية، والتليفِزيونات السمارت والمسارح المنزلية، وأكثر من ذلك بكثير، في كافة فروع هايبر ماركت بن داود بالسعودية، ، والهواتف الذكية.

عروض هايبر ماركت بن داود

ونعرض لكم بعض من هذه العروض القيمة على التلفزيونات السمارت داخل هايبر ماركت بن دواد:

تلِيفزيون، أيه تي سي، شاشة ألْ أي دي، سمارت، شاشة 65 بوصة، فور كيه، سعر الجهاز(1899)ريال سعودي. تليفزيون، سامسونج، شاشة ألْ أي دي، سمارت، شاشة 55 بوصة، كيرف، سعر الجهاز(2499)ريال سعودي. تلِيفزيون، سكاي وورث، ألْ أي دي، شاشة 39 بوصة، سعر الجهاز(579)ريال سعودي.

تخفيضات هايبر ماركت بن داود الأسبوعية

تلِيفزيون، أيه تي سي، أل أي دي، سمارت، سعر الجهاز(1399)ريال سعودي. تلِيفزيون، تي سي أل، أل أي دي، سمارت، شاشة 32 بوصة، سعر الجهاز(549)ريال سعودي. تلِيفزيون، جي في سي، برو، ألْ أي دي، شاشة 40 بوصة، سعر الجهاز(749)ريال سعودي.

خصومات هايبر ماركت بن داود على الهواتف الذكية