عروض هايبر ماركت لولو علي الأجهزة تخفيضات تصل إلي 40%

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عمر شويل - جدة عروض هايبر ماركت لولو، عروض هايبر ماركت لولو في المملكة العربية السعودية، ضخمة وهائلة، حيث تُقدم عروض وتنزيلات، بأسعار خارج المنافسة، على كافة الأجهزة المنزلية الكهربائية، من بوتاجازات، ومواقد الغاز، والثلاجات، وغسالات الملابس، وغسالات الصحون، والخلاطات، والكثير والكثير من العروض المناسبة لعملاء أسواق، وهايبر ماركت، وسوبر ماركت لولو، بجميع فروعه في أنحاء المملكة العربية السعودية. عروض هايبر ماركت لولو الغسالات والثلاجات داخل عروض هايبر ماركت لولو وتخفيضات وخصومات كبيرة ثلاجة إل جي، ارتفاع 8.30 قدم، سعر الجهاز(1499)ريال سعودي. ثلاجة هيتاشي، سعة الجهاز 450 لتر، سعر الجهاز(2639)ريال سعودي. ثلاجة هيتاشي، PWH، سعر الجهاز(2149)ريال سعودي. ثلاجة إل جي، ارتفاع 13.87 قدم، سعر الجهاز(1999)ريال سعودي. أل جي، غسالة، فول أتوماتيكية، تحميل علوي، سعة الغسالة ثمانية كيلو جرام، سعر الجهاز(1729)ريال سعودي. هيتاشي، غسالة فول أتوماتيكية، تحميل علوي، سعة الغسالة ثمانية كيلو جرام، سعر الجهاز(1479)ريال سعودي. عروض وتخفيضات هايبر ماركت لولو بوتاجاز، نيكاي، خمسة شعلة، مقاس 60*90 سم، ستانلِيس ستيل، سعر الجهاز(1699)ريال سعودي. أل جي، غسالة صحون، ست برامج، سعر الجهاز 2299) ريال سعودي. مايكروويف، هاس، سعة عشرين لتر، سعر الجهاز(199) ريال سعودي. ميكروويف، نيكاي، سعة ثلاثين لتر، سعر الجهاز (189)ريال سعودي. ميكروويف، نيكاي، سعة 23 لتر، سعر الجهاز(259)ريال سعودي. خصومات هايبر ماركت لولو براون خلاط يدوي، مع براون مكواة بخار، سعر العرض(519)ريال سعودي. كينوود، محضر طعام، ألف واط، سعر الجهاز(999)ريال سعودي. موقد غاز مسطح، نيكاي، خمسة شعلة، سعر الجهاز(399) ريال سعودي.

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