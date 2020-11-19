خصومات هايبر ماركت بنده وتنزيلات حصرية على شاشات التليفزيون 50% خصم

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عمر شويل - جدة خصومات هايبر ماركت بنده في المملكة العربية السعودية، عروض هايبر ماركت بنده في المملكة العربية السعودية، حيث تقدم الشركة منتجاتها وخدماتها، لكافة عملائها، مع توفير خصومات وتخفيضات كبيرة، على الأجهزة المنزلية الكهربائية، ومنها أجهزة التليفزيون الذكية، وملحقاتها الإلكترونية، كل ذلك خلال هذا الأسبوع، بجميع فروع أسواق وهايبر ماركت، وسوبر ماركت بنده، داخل المملكة العربية السعودية. خصومات هايبر ماركت بنده تلِيفزيون سكاي وورث، شاشة 40 بوصة، سمارت، فائق الوضوح، سعر الجهاز(849)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تليفزيون سامسونج، شاشة 49 بوصة، فول هدْ سمارت، سعر الجهاز(2.190)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. UHD تليفزيون سامسونج، سمارت، فائق الوضوح، شاشة 50 بوصة ، سمارت، سعر الجهاز(2.957)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تليفزيون سامسونج، شاشة 32 بوصة، ذكي، عالي الوضوح، سعر الجهاز(985)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. وتنزيلات هايبر ماركت بندة على شاشات التليفزيون تليفزيون اى تى سى، شاشة 55 بوصة، سمارت، عالي الوضوح، سعر الجهاز(1099)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تليفزيون اى تى سى، شاشة 65 بوصة، ذكي، فائق الوضوح، سعر الجهاز(2573)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تليفزيون اى تى سى، شاشة 65 بوصة، سعر الجهاز(1559)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تليفزيون هاس، شاشة 65 بوصة، UHD، سعر الجهاز(2564)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. عروض وتخفيضات هايبر ماركت بنده توشيبا يو أسْ بي، سعة الجهاز 32 جيجابايت، سعر الجهاز(20)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. توشيبا يو أسْ بي، سعة الجهاز 16 جيجابايت، سعر الجهاز(12)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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