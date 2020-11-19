عروض أسواق العثيم الأسبوعية لا تقاوم خصومات تصل إلي 50%

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عمر شويل - جدة عروض أسواق العثيم في المملكة العربية السعودية، تُقدم أسواق عبدالله العثيم في المملكة العربية السعودية، العديد من العروض المذهلة وبالمناسبة لعملائها، وذلك بكل فروعها داخل المملكة العربية السعودية، ومن أبرز هذه العروض على الأجهزة المنزلية الكهربائية، عروض ضخمة على أجهزة التليفزيون السمارت، أيضاً تخفيضات هائلة على أجهزة المكواة الكهربائية، كل ذلك والكثير يُقدم لكن من أسواق عبد الله العثيم. عروض أسواق العثيم التليفزيون السمارت تليفزيون ميِكروديجيت، سمارت، شاشة 40 بوصة، وبدقة الوضوح العالية، سعر الجهاز( 549) ريال سعودي. تليفزيون أورينوُ، LED ، سمارت، شاشة 55 بوصة، بتقنية 4K فل إتش دي، سعر الجهاز (1199) ريال سعودي. تلِيفزيون أٌروLED، سمارت، بوضوح HD ، شاشة 55 بوصة، سعر الجهاز (799) ريال سعودي. تليفزيون توشيبا، سمارت، شاشة 43 بوصة، LED ، سعر الجهاز (879) ريال سعودي. تلِيفزيون توشيبا، شاشة 32 بوصة، LED، سمارت، سعر الجهاز (499) ريال سعودي. تخفيضات أسواق العثيم الأسبوعية تليفزيون دورا، شاشة 43 بوصة، سمارت، سعر الجهاز (749) ريال سعودي. تليفزيون فور كي، شاشة 65 بوصة، سمارت، سعر الجهاز (1699) ريال سعودي. تليفزيون شارب، شاشة 32 بوصة، LED، سعر الجهاز (529) ريال سعودي. تليفزيون أروُ، شاشة 58 بوصة، LED، سعر الجهاز( 1099) ريال سعودي. تليفزيون أَرو LED، شاشة 65 بوصة، بتقنية 4K فل أتش دي، سعر الجهاز (1449) ريال سعودي. خصومات أسواق العثيم مكواة كهربائية تيفال، جاف، سعر الجهاز (69) ريال سعودي، بدل من سعر( 79) ريال سعودي. و مكواة فيليبس، جاف، سعر الجهاز (49) ريال سعودي، بدل من سعر( 78.75) ريال سعودي. مكواة جيباس، سعر الجهاز (59) ريال سعودي. بدل من سعر( 72.45) ريال سعودي.

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