نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم السعودية بمناسبة البلاك فرايدي في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم ، يقدم هايبر ماركت عبد الله العثيم تخفيضات وخصومات نهاية العام على الكثير من المنتجات المختلفة منها الأجهزة الإلكترونية وأدوات المطبخ والأجهزة الكهربائية وأيضا على المنتجات الغذائية للتلبية أحتياجات جميع المواطنين في المملكة العربية السعودية بمناسبة البلاك فرايدي .

يمكنكم الحصول على عروض العثيم عن طريق زيارة الهايبر أو عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بهم على الأنترنت، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على أهم عروض العثيم المقدمة بمناسبة الجمعة البيضاء لكل مواطنين المملكة العرية السعودية، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

عروض العثيم الاسبوعية

سوف نقدم لكم أهم الخصومات الاسبوعية المقدمة من هايبر العثيم تخفيضات نهاية العام بمناسبة البلاك فرايدي ، على الكثير من المنتجات المختلفة التي يحتاج لها كل منزل من أجهزة إلكترونية وكهربائية وجوالات وأدوات المطبخ، وتستمر هذه الخصومات والعروض حتي يوم 24 من شهر نوفمبر الجاري عام 2020، أنتهز الفرصة وقم بالشراء من عروض العثيم .

عروض الشاشات في العثيم

شاشة اور ال اي دي 40 ، بسعر 529 ريال سعودي .

شاشة اور ال اي دي سمارت 65 ، بسعر 1599 ريال سعودي .

شاشة توشيبا ال اي دي 43 ، بسعر 799 ريال سعودي .

شاشة جيباس سمارت 43 ، بسعر 829 ريال سعودي .

شاشة نيكاي ال اي دي 32 ، بسعر 399 ريال سعودي .

شاشة ميكرودجيت ال اي دي 55 ، بسعر 1199 ريال سعودي .

رسيفر فيفاكس ديجتال ، بسعر 69 ريال سعودي .

عروض العثيم على الجوالات

جوال سامسونج آي 71 ، سعة 128 جيجا، بسعر 1295 ريال سعودي .

جوال سامسونج آي 21 اس ، سعة 64 جيجا، بسعر 719 ريال سعودي .

آي 21 اس ، سعة 64 جيجا، بسعر 719 ريال سعودي . جوال سامسونج اي 10 كور ، سعة 16 جيجا، بسعر 289 ريال سعودي .

جوال هواوي واي 18 س ، سعة 64 جيجا، بسعر 775 ريال سعودي .

جوال هواوي نوفا 7 أي ، سعة 128 جيجا، بسعر 995 ريال سعودي .

جوال نوكيا 105 شريحتين ، بسعر 69 ريال سعودي .

تخفيضات العثيم على أدوات المطبخ

قدر هوم واي ماربل طقم 9 حبة ، بسعر 159 ريال سعودي .

قدر ضغط السيف المونيوم جرانيت 9 ل ، بسعر 125 ريال سعودي .

طقم قدور سويت هوم غير لاصق 10 قطع ، بسعر 149 ريال سعودي .

طقم قدور برستيج 8 ح ، بسعر 125 ريال سعودي .

قدر ضغط سوبر فيسا 15 لتر ، بسعر 99 ريال سعودي .

مقلاة سوبر فيسا جرانيت طقم 3 حبة، بسعر 52 ريال سعودي .

تخفيضات العثيم على أدوات المطبخ الكهربائية

ترموس بلاكستون ستيل 1 لتر، بسعر 42 ريال سعودي .

غلاية ماء اميجوي 1.7 لتر، بسعر 55 ريال سعودي .

محضر طعام امجوي ، بسعر 215 ريال سعودي .

ميكرويف جيباس 20 لتر، بسعر 229 ريال سعودي .

خلاط اي تي سي مع مطحنة، بسعر 79 ريال سعودي .

سخان سندوتش كينوود بشواية ، بسعر 112 ريال سعودي .

مقلاة هومر كهربائية ، بسعر 319 ريال سعودي .

غلاية ماء استيل 1.8 لتر، بسعر 35 ريال سعودي .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فية لكم أهم الخصومات المقدمة بمناسبة البلاك فرايدي لجميع المواطنين في المملكة العربية السعودية على الأجهزة الكهربائية والجوالات وأدوات المطبخ .