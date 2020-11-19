نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كود خصم نون الذهبي السعودية 2020 للجوالات والإلكترونيات والذي يصل إلى 60 % في المقال التالي

عمر شويل - جدة تُعد نون أحد أهم المنصات الإلكترونية في الشرق الأوسط، كما يفضلها الكثير من مستخدمي الإنترنت ومن يُفضل التسوق عبر الإنترنت وذلك لما تقدمه من عروض مختلفة يتم تكرارها كل فترة، واليوم نتناول عروض قد قدمها نون وهي تُعرف بالجمعة الصفراء، حيث يقدم عروض واكواد خصم تبدأ من 10 % وتصل ل 55% مع اختلاف السلع، كل ما عليك هو زيارة الموقع وإرفاق كود الخصم وستتمتع بالعروض المختلفة ليصلك صندوق التسوق حتى باب منزلك. خصم نون على الجوالات التي تبدأ من 499 ريال سعودي سامسونج Note 8 بسعر 1421 ريال بدلا من 3569 ريال بخصم 60 %.

أبل أيفون 7 بلس بسعر 1410 ريال بدلا من 1681 ريال بخصم % 16.

أبل أيفون 7 سعة 256 جيجا بايت بسعر 1713 ريال بدلا من 3599 ريال بدلا من 52 %.

سامسونج S9 بلس بسعر 1338 ريال بدلا من 1424 ريال.

سامسونج جالاكسي S9 بسعر 1425 ريال بدلا من 3549 ريال مع كوبون خصم 59 %.

سامسونج جالاكسي نوت 8 بسعر 1560 ريال بدلا من 3569 ريال بخصم 56 %.

أبل أيفون 7 بلس بسعر 1399 ريال بدلا من 1512 ريال.

شاومي هاتف مي نوت 10 لايت بسعر 1,199 ريال بدلا من 1,599 ريال.

سامسونج هاتف جالاكسي A71 بشريحتين جيجا 128 بسعر 1369 ريال بدلا من 1949 ريال.

ريلمي 6 | ريلمي 6 برو بسعر 829 ريال.

هواوي Y9A مع سماعات هواوي مجانا بسعر1,028 ريال.

سامسونج Renewed – Grand بسعر 342 ريال بخصم 31 %.

إتش تي سي مُجدد ثنائي الشريحة بسعر 473 ريال بدلا من 503 ريال. خصومات هائلة على جوالات نون هواوي Y7 برايم بسعر 482 بدلا من 513 ريال.

هونور 9 Lite dual – Renewed بسعر 485 ريال بدلا من 516 ريال.

هواوي Honor 5X – Renewed بسعر 594 ريال بدلا من 631 ريال.

سامسونج S6 بسعر 643 ريال بخصم % 7 .

شاومي ريدمي نوت بسعر 812 ريال بدلا من 878 ريال.

فيفو V19 Dual SIM بسعر 1001 ريال بدلا من 1065 ريال.

سامسونج جالاكسي A8 بسعر 817 ريال بدلا من 869 ريال.

موتورولا منتج مجدد بخصم 22 % بسعر 770 ريال بدلا من 999 ريال.

أبل أيفون S6 بسعر 1147 ريال بدلا من 1220 ريال.

سامسونج A71 بسعر 1126 ريال بدلا من 1217 ريال.

أبل أيفون بتقنية 4G بسعر 1078 ريال بدلا من 1147 ريال. أحدث عروض جوالات نون شاومي Mi Note 10 بسعر 1060 ريال بدلا من 1128 ريال.

أبل أيفون S6 بلس بسعر 1299 ريال بدلا من 1629 ريال بخصم 20 %.

سامسونج S8 بلس بسعر 1302 ريال بدلا من 1385 ريال.

شاومي نوت 10 لايت بسعر 1193 ريال بدلا من 1269 ريال.

هواوي Nova 5T بسعر 1155 ريال بدلا من 1229 ريال.

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