نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار وجبات البيك وخصم يصل ل 50% عروض منيو البيك على الوجبات السريعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مطاعم البيك هي سلسلة من المطاعم المخصصة للوجبات السريعة، وأنشئت في منتصف السبعينات، بمقرها الرئيسي في مدينة جدة، واشترت مطاعم البيك بتقديمها لوجبات الدجاج وساندويتشات المأكولات البحرية مع البطاطس المقلية، والمتعارف عليها باسم بروست (Broast)، وقد لاقت وجبات البيك إقبلاً و استحسان كبير، ويرجع ذلك لجودة مذاقها، وسعرها المناسب للجميع، بجانب الخدمة الممتازة، والجودة المرتفعة. منيو مطعم البيك الأسماك (وجبات وساندوتشات) من مطاعم البيك عروض البيك اليوم وجبة سمك جمبري حجم كبير، عبارة عن ثماني أو عشر قطع من سمك الجمبري حجم كبير مع البطاطس مع خبز ونوعين صٌلصة (ثوم أو كوكتيل أو مسحب) (حسب الرغبة)، ثمن الوجبة للثماني قطع(29)ريال سعودي.

خصومات البيك ثمن الوجبة للعشر قطع (40.5)ريال سعودي.

تخفيضات البيك ساندوتش جمبري حجم كبير، المقرمش بالخبز العربي مع سلطة الملفوف مع صلصة كوكتيل و بطاطس مقلية مع خيار مخلل، ثمن الساندويتش(10.5)ريال سعودي.

تنزيلات البيك على وجبة التوفير سمك الجمبري: عبارة عن عشر قطع جمبري مع البطاطس مع الخبز مع 2 صلصة (حسب الرغبة)، سعر الوجبة (21)ريال سعودي.

وجبة سمك فيليه حراق، عبارة عشر قطع سمك فيليه حراق مع الخبز والبطاطس، ونوعين من الصلصة (كوكتيل أو تارتار أو ثوم أو مسحب) (حسب الرغبة)، ثمن الوجبة (11)ريال سعودي. المقبلات والآيس كريم من البيك عروض البيك الأسبوعية صلصة كوكتيل: ثمن العلبة (1.5)ريال سعودي.

خصومات البيك ثومية: ثمن العلبة(1.5)ريال سعودي.

تنزيلات البيك حبة ذرة: ثمن الواحدة (5)ريال سعودي.

عروض البيك الأسبوعية +5سلطة الكرنب: ثمن العبوة (5)ريال سعودي.

آيس كريم الفانيليا، ثمن العبوة، واحد ريال سعودي.

آيس كريم الشيكولاتة، ثمن العبوة، أثنان ريال سعودي.

آيس كريم الفراولة، ثمن العبوة، أثنان ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسعار وجبات البيك وخصم يصل ل 50% عروض منيو البيك على الوجبات السريعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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