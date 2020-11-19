عروض اكسترا الجمعة البيضاء يصل ل 70 % على الأجهزة المنزلية لمدة 3 أيام فقط

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا الجمعة البيضاء على الأجهزة المنزلية من مكيفات ميديا، متعددة الأشكال من شباك وجدارية، حيث تقدم خصومات وتخفيضات هائلة، بمناسبة الجمعة البيضاء، وتنزيلات آخر العام، كل ذلك فقط وحصرياً على موقع اكسترا الإلكتروني، العروض خاصة داخل المملكة العربية السعودية عروض اكسترا extra.com.

عروض اكسترا الجمعة البيضاء

عروض وتخفيضات اكسترا على مكيفات الشباك من ميديا

عروض اكسترا الأسبوعية %33 خصم علي ميديا أوليمبوس مكيف شباك، 17800 وحدة، بارد، سعر الجهاز(999)ريال سعودي، بدلاً من(1499)ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر(500)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خصومات اكسترا %14 خصم على ميديا مكيف شباك، 20500، بارد، سعر الجهاز(1459)ريال سعودي، بدلاً من(1699)ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر(240)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات اكسترا %21 خصم على ميديا أوليمبوس مكيف شباك، 17600 وحدة، حار و بارد، سعر الجهاز(1179)ريال سعودي، بدلاً من(1499)ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر(320)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

%15 خصم علي ميديا أوليمبوس مكيف شباك، 20200 وحدة، حار و بارد، سعر الجهاز(1529)ريال سعودي، بدلاً من(1799)ريال سعودي، اشتريه الآن ووفر(270)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات اكسترا الجمعة البيضاء

عروض وخصومات اكسترا على أَجهزة المكيفات الجدارية من ميديا: