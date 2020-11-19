عروض بنده الأسبوعية خصم يصل ل 60% لمده 4 أيام فقط ألحق العرض

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عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية عروض بنده على الجوال السعودية يقدم لكم أحدث وأقوى العروض على الجوال بأسعار مخفضة وخُصومات كبرى حتى يوم الثلاثاء الموافق 17 من نوفمبر 2020، 2 ربيع ثاني 1442، وتضم العروض مجموعة متنوعة من الهواتف المحمولة ماركات عالمية بأسعار تنافسية، تناسق الجميع، اغتنموا الفرصة، قبل انتهاء العروض يوم الثلاثاء الموافق 2 من ربيع ثاني، 17 من نوفمبر 2020م أقوي عروض السعودية. عروض بنده على الجوال تخفيضات الهواتف المحمولة من هايبر بنده: عروض بنده على جوال هواوي نوفا 7 أي، سعة ذاكرة 128 جيجابايت، اللون اخضر، فقط بسعر 1.049 ريال سعودي.

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ابل ايفون اس اي، سعة الذاكرة 128 جيجابايت، متوفر باللون ( احمر، ابيض، اسود)، بسعر 2039 ريال سعودي فقط. إقرأ أيضاً: عروض اكسترا الأسبوعية خصم يصل ل 80% على الأجهزة الكهربائية والجوال

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