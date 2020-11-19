نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيضات الجمعة البيضاء أسواق العثيم بالسعودية على الالكترونيات والمقاضي المنزلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيضات الجمعة البيضاء أسواق العثيم بالسعودية على الالكترونيات والمقاضي المنزلية لعشاق الكوكيز بالشوكولاته من ديلوكس الكيلو كبير الحجم ب 29.95 ريال، والمتوسط ب 18.95 ريال، بسبوسة بالمكسرات ب 29.95 ريال، بقلاوة بالكنافة والمكسرات ب 34.95 ريال، بلح الشام مشكل ب 29.95 ريال، مافن كوكيز الحجم الكبير ب 29.95 ريال، والصغير ب 18.95 ريال، كيلو من الكنافة بالقشطة ب 22.50 ريال، بدلا من 45 ريال، تورتة كرنفال متوسطة الحجم ب 44.95 ريال، حلا جوز الهند والكرز ب 29.95 ريال، بدلا من 38.50 ريال، زود بسيمة بجوز الهند والمكسرات ب 24.95 ريال.

تخفيضات الجمعة البيضاء أسواق العثيم بالسعودية على الالكترونيات والمقاضي المنزلية

كيلو من الموز ب 3.25 ريال، حبة من الأناناس ب 5.95 ريال، كيلو كاكا ب 6.95 ريال، تفاح أصفر ب 5.95 ريال، كيلو من الملفوف ب 2.45 ريال، ليمون فتنامي ب 4.45 ريال، جزر مستورد ب 4.95 ريال، كيلو طماطم محمي ب 5.75 ريال، باذنجان أسود رومي وسط ب 2.25 ريال، كوسة خضراء ب 2.95 ريال، ثوم ب 4.95 ريال، تمر النخيل 1000 جم ب 9.95 ريال، تمر سوبر خلاص الاحساء كيلو ب 7.45 ريال.

عروض أسواق العثيم السعودية على القهوة والبهارات

كيلو من القهوة البرازيلي ب 23.95 ريال، قهوة برية عربي ب 37.95 ريال، كيلو من القرنفل الحب ب 64.95 ريال، فصفص دوار ب 12.95 ريال، هيل زدني حب 400 جم ب 34.95 ريال، كزبرة مطحونة ب 11.50 ريال، كمون مطحون ب 20.95 ريال، فول مصري حب ب 10.50 ريال، فلفل أسود ناعم 100 جم ب 9.95 ريال.