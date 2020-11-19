نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صورة حمامة New Kim التي تم بيعها مقابل مليون و 900 ألف دولار في المقال التالي

عمر شويل - جدة تناقلت الصحف العالمية ورواد الإنترنت خبر حمامة New Kim التي تم بيعها في المزاد أمس في بلجيكا مقابل مليون و900 ألف دولار، فما سر السعر المرتفع لها؟

حمامة New Kim

مقابل مليون و 900 ألف دولار، دفعها رجل أعمال صيني غامض محول للتقاعد.

التفسير وراء التكلفة الباهظة لحمامة New Kim الزاجلة هو أنها فازت في سباقات فصل مختلفة في 2018 إن سجلات الفوز تلك مذهلة.

يذكر أن بلجيكا مشهود لها بأنها موطن هواة هذا المخلوق المجنح. حيث بها أكثر من 20 الف مربي للحمام.

وفيما يتعلق بالعائلة التي قامت بتربية “نيو كيم” وامتلاكها. قال أحدهم إن عائلته كانت في حالة ذهول من بيعها بهذه القيمة. مشيرا إلى أن ذكر الحمام البلجيكي “أرماندو” الذي كان يبلغ من العمر 4 سنوات في شهر مارس من العام الماضي عندما باعته “بيبا هاوس” للأحجار “بـ 1،000،000 و 420 ألف دولار. وبقي على مستوى قياسي حتى حطمته نيو كيم أمس بفرق 480 ألف دولار.

سباقات الحمام

من المعروف أن سباقات الحمام مهمة للغاية في الصين، قد توسعت في الانتشار هناك مع التوسع المالي على مدى السنوات العشر الأخيرة على وجه التحديد. وهو السبب وراء دفع رجل الأعمال الصيني هذا المبلغ الكبير لشراء “New Kim” “، والتي سجلت حاليًا الرقم القياسي باعتبارها الحمامة الأكثر تكلفة.

كما كتبوا في وسائل الإعلام البلجيكية وغيرها عن نيو كيم أن الأسرة التي ادعت أنها وضعتها في منطقة غامضة تحت إشراف مؤسسة أمنية خاصة وزودتها بمرافقة قرب انتهاء المقايضة عليها.

تتم سباقات الحمام بعد تثبيت حلقة مطاطية في أقدام كل واحد منهم وتمييزهم برقم غامض من قبل المجلس الذي يدير السباق وبعد ذلك يتم توزيعهم في صناديق مخصصة للنقل إلى مكان السباق، وهناك يقومون بتفريغ الحمام الذي يطير حتى يصل لوجهته.