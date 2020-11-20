عروض العثيم الأسبوعية خصم يصل ل 60% ألحق الخصومات othaimmarkets.com

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عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية منتجات الجمال، عروض وخصومات العثيم وتنزيلات، لا تقارن، فقط وحصرياً، بهايبر ماركت عبد الله العثيم داخل المملكة العربية السعودية، بجميع الفروع الخاصة به، فلا تفوتكم هذه العروض الهائلة، والضخمة خلال هذا الأسبوع. عروض العثيم الأسبوعية منتجات دوف للجمال عروض العثيم مزيل عرق دوف، خيار والشاي الأخضر، سعة العبوة 50 مل، سعر العبوة(18.75)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خصومات العثيم لوشن جسم دوف للتغذية الغنية، سعة العبوة 400 مل، سعر العبوة(25.95)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات العثيم لوشن دوف التغذية الأساسية،سعة 400مل، سعر العبوة(29.5)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات العثيم تنزيلات العثيم سائل ح دوف للرجال اكسترا، سعة العبوة 250 مل، سعر العبوة(16.95)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

عروض العثيم الأسبوعية سائل ح دوف للرجال أكوا، سعة 250 مل، سعر العبوة(17.80)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

منتجات نيفيا للجمال

عروض هايبر العثيم لوشن نيفيا لشد البشرة، سعة عبوة 400 مل، سعر العبوة(38.50)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

لوشن نيفيا بالمسك جذاب، سعة العبوة 400 مل، سعر العبوة(27.50)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

كريم نيفيا فيزاج، سعة 200 مل، سعر العبوة(29.25)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. عروض العثيم الاثنين عروض العثيم شامبو برت، للشعر الدهني جديد، سعة العبوة 400 مل، سعر العبوة(16.25)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خصومات العثيم شامبو برت، للشعر العادي جديد، سعة العبوة 200 مل، سعر العبوة(8.95)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

شامبو برت، للشعر الجاف جديد، سعة العبوة 700 مل، سعر العبوة (16.95)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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