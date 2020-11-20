عروض جرير الجمعة ولمدة 3 أيام خصم 60% على الشاشات والجوال عروض الجمعة البيضاء

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عمر شويل - جدة عروض جرير الجمعة عروض مكتبات جرير خصومات وتخفيضات على المساحات الضوئية المحمولة، بأحدث التقنيات، وكذلك تنزيلات كبيرة على ملحقات الكمبيوتر، ومنها الماوس اللاسلكي، والعديد من الكتب الإلكترونية المفيدة والتي تتناول العديد من المجالات، فقط في جميع فروع مكتبات جرير داخل المملكة العربية السعودية.

عروض جرير الجمعة

تخفيضات على الماسح الضوئي المحمول من مكتبات جرير:

خصومات جرير الأسبوعية على ايرِيس سكان بوك 5، ماسح ضوئي محمول، سعر الجهاز(549)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

عروض جرير اليوم ايريس Iris Can Anywhere 5، ماسح ضوئي محمول، سعر الجهاز(439)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

ايريس Iriscan Book 5، ماسح ضوئي محمول، اللون أحمر، سعر الجهاز(549)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

عروض جرير الأسبوعية

خصومات جرير آيريس سكان اكسبريس 4، ماسح ضوئي بتزويد ورقي، سعر الجهاز(549)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تنزيلات جرير ايريس 5 بوك، ماسح ضوئي محمول، سعر الجهاز(659)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

عروض جرير اليوم ايريس 5 بوك، ماسح ضوئي محمول، سعر الجهاز(659)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات جرير

آيريس آيريس سكان ديسك 5، ماسح ضوئي محمول، سعر الجهاز(829)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

آيريس آيريس سكان اني وير 5، ماسح ضوئي محمول، سعر الجهاز(437)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة أقوي عروض السعودية.

تخفيضات جرير الأسبوعية

تخفيضات وخصومات على الماوس من إيريس في مكتبات جرير

عروض جرير اليوم على ايريس ايريس كان ماوس واي فاي، ماسح ضوئي محمول(549)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خصومات جرير على الكتب

عروض خاصة على الكتب الإلكترونية من مكتبات جرير