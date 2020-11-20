عروض لولو الأسبوعية المميزة احصل علة خصم يصل ل 40% وحتي نهاية نوفمبر

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عمر شويل - جدة عروض لولو الأسبوعية عروض هايبر ماركت لولو داخل المملكة العربية السعودية، على مختلف أنواع الجوالات من جميع الشركات الرائدة ومع العديد من الموديلات، مثل لينوفو وهُونر، تتواجد فقط وحصرياً خلال هذا الأسبوع بجميع فروع هايبر ماركت لولو داخل المملكة. عروض هايبر ماركت لولو تخفيضات وخصومات هايبر ماركت لولو على جوالات لينوفو: تخفيضات هايبر لولو على هاتف ذكي لينوفو أيّ 7، شاشة 6.22 بوصة، ذاكرة داخلية 32 جيجابايت، رامات أَثنين جيجابايت، أندِرويد، الجيل الرابع، مزود بخاصية واي فاي، سعر الجهاز(349)ريال سعودي، بدلاً من(599)ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر(205)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

عروض لولو الأسبوعية هاتف ذكي لينوفو أيّ 8، شاشة 6.5 بوصة، ذاكرة داخلية 64 جيجابايت، أندرويد، رامات أربعة جيجابايت، الجيل الرابع، مزود بخاصية واي فاي،سعر الجهاز(489)ريال سعودي، بدلاً من(699)ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر(210) ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات لولو على الجوالات عروض لولو ماركت على هاتف ذكي هونر 10 لايت، ذاكرة داخلية 128 جيجابايت، شاشة 6.21 بوصة، رامات ثلاثة جيجابايت، الجيل الرابع، مزود بخاصية واي فاي، سعر الجهاز(679)ريال سعودي، بدلاً من(733)ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر(54)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خصومات لولو هاتف ذكي هونور 9 أي، شاشة 6.3 بوصة، ذاكرة داخلية 64 جيجابايت، الجيل الرابع، مزود بخاصية واي فاي، أندرويد، رامات ثلاثة جيجابايت، سعر الجهاز(549)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تنزيلات لولو هاتف ذكي هونور 9 أكس لايت، ذاكرة داخلية 128 جيجابايت، الجيل الرابع، مزود بخاصية واي فاي، اندرويد، شاشة 6.5 بوصة، سعر الجهاز(749)ريال سعودي، بدلاً من(766)ريال سعودي،السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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