نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض البيك الجبارة في الجمعة البيضاء أسعار منيو البيك خصم يصل ل 30% في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار منيو البيك لا تفوتكم خصومات مطعم البيك على الكثير من الوجبات المختلفة، والمتنوعة ، ما بين وجبات وساندويتشات الدجاج الطازجة واللذيذة، أو وجبات المأكولات البحرية والأسماك، الصحية ، التي تتميز بالطابع التوفيري والاقتصادي، إلى جانب ما يقدمه المطعم من العروض الخاصة بالمشروبات بجميع أنواعها والمقبلات والمكملات. خصومات مطعم البيك عروض مطاعم البيك على الوجبات والساندويِتشات من المأكولات البحرية والأسماك: تخفيضات مطعم البيك على ساندوتش فيليه سمك، ساندويتش مع بطاطا و مشروب غازي، ثمن الساندويتش (6) ريال سعودي.

وجبة سمك الجمبري الجامبو، عدد ثماني أو عشر قطع من الجمبري الجامبو مع البطاطس مع خبز و2صٌلصة ثوم أو صَلصلة كوكتيل أو مسحب (حسب الرغبة) ثمن الوجبة الثماني قطع(29) ريال سعودي.

ثمن وجبة العشر قطع (40.5) ريال سعودي. أسعار منيو البيك ساندوتش سمك جمبري، الجامبو المقرمش بالخبز العربي مع سلطة الملفوف مع صلصة كوكتيل مع بطاطس مقلية مع خيار مخلل، ثمن الساندويتش(10.5) ريال سعودي.

وجبة الجمبري التوفيرية : عدد عشر قطع جمبري مع البطاطس مع الخبز مع 2 صلصة (حسب الرغبة)، ثمن الوجبة (21) ريال سعودي.

وجبة فيليه السمك الحار، عدد عشر قطع سمك حار فيليه مع الخبز مع البطاطس مع 2 صلصة كوكتيل أو صَلصلة تارتار أو صلصة ثوم أو صلصة مسحب (حسب الرغبة)، ثمن الوجبة (11) ريال سعودي. تخفيضات البيك للمقبلات والمكملات عروض البيك على الخبز، عدد ثلاث قطع خبز مع كاتشب البيك، ثمن العرض(1.5)ريال سعودي.

خصومات البيك صلصة كوكتيل: ثمن العبوة (1.5)ريال سعودي.

تنزيلات البيك صلصة ثوم: ثمن العبوة (1.5)ريال سعودي.

ذرة: ثمن الحبة(5)ريال سعودي.

البطاطا: ثمن الحبة حجم صغير (4)ريال سعودي،

سعر الحبة حجم كبير (5)ريال سعودي.

سلطة الملفوف: ثمن العبوة (5)ريال سعودي.

الحمص: ثمن العبوة (5)ريال سعودي.

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