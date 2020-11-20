عروض لولو الأسبوعية تصل ل 50% خصومات الجمعة البيضاء الحق الخصم

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عمر شويل - جدة عروض لولو الأسبوعية يُعد ماركت لولو من أفضل الأماكن في السعودية، تقدم عروض مميزة ورائعة ويقدم الماركت أفضل العروض عن الأغذية الطازجة، والأدوات المنزلية، والأجهزة الكهربائية والهواتف الذكية. عروض لولو الأسبوعية تخفيضات هايبر لكاميليون بطارية تحميل ثقيل بسعر 5 ريال سعودي.

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