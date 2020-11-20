نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم الاثنين ولمدة 4 أيام عروض الجمعة البيضاء تصل ل 60% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الاثنين تخفيضات هايبر العثيم مجموعة عروض نهاية العام على المواد والمنتجات الغذائية في العروض الأسبوعية من أسواق العثيم التي تم عرضها بداية من يوم الأربعاء 11 من نوفمبر 2020، 25 من شهر ربيع الأول 1442، والتي تشمل الكثير من المنتجات الغذائية المختلفة بأرخص الأسعار، في عروض نهاية العام من أسواق العثيم، وتشمل أيضاً أنواع مختلفة من اللحوم و الأدوات المنزل، والكثير من المنتجات الأخري في العروض الأسبوعية من أسواق العثيم.

عروض العثيم الاثنين

فترة العروض الأسبوعية من اسواق العثيم بدأت العروض منذ يوم الأربعاء الموافق 25 ربيع أول 1442، و 11/11/2020، على أن تنتهى العروض يوم الثلاثاء 2 من ربيع الثاني، الموافق 17 من شهر نوفمبر 2020.

العروض الأسبوعية من العثيم على شمام محلي بسعر 2.45 ريال سعودي فقط للكيلو.

عروض العثيم الاثنين أناناس بسعر 5.95 ريال سعودي فقط للكيلو.

عروض العثيم اليوم تفاح أصفر بسعر 5.95 ريال سعودي فقط للكيلو.

قرع عسلي بسعر 2.25 ريال سعودي فقط للكيلو.

طماطم محمي بسعر 6.45 ريال سعودي فقط للكيلو.

باذنجان اسود رومي وسط بسعر 2.45 ريال سعودي فقط للكيلو.

عروض العثيم على الطازج

تخفيضات هايبر العثيم على كاكا بسعر 7.95 ريال سعودي للكيلو.

عروض العثيم الاثنين عنب احمر كبير بسعر 7.95 ريال سعودي فقط للكيلو.

ليمون فيتنامي بسعر 4.95 ريال سعودي للكيلو.

جزر مستورد بسعر 4.95 ريال سعودي فقط للكيلو.

كوسا خضراء بسعر 3.25 ريال سعودي فقط للكيلو.

خيار صندوق بسعر 7.50 ريال سعودي فقط.

تخفيضات العثيم اليوم