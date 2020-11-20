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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض الدانوب اليوم الجمعة البيضاء خصومات هائلة وعروض مميزة تصل ل 30% في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض أسواق الدانوب غير مسبوقة على أحدث إصدارات شركة آبل من الهواتف الذكية، جيت توفر الشركة باقة متنوعة من أجهزة آبل آيفون ذات الذاكرات الداخلية الكبيرة، والإمكانيات الضخمة، والموديلات المختلفة، فقط وحصرياً داخل فروع الدانوب بالمملكة أقوي عروض السعودية من الدانوب danube.sa.
عروض الدانوب الأسبوعية
عروض من شركة آبل على جوالات سعة 256 جيجابايت من أسواق الدانوب.
- تخفيضات أسواق الدانوب على هاتف ذكي آبل آيفون 12، ذاكرة داخلية 256 جيجابايت، اللون أخضر، الجيل الخامس 5G، (التوصيل خلال سبعة أيام)، سعر الجهاز(4599)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- خصومات الدانوب آبل آيفون 12، ذاكرة داخلية 256 جيجابايت، اللون أحمر، الجيل الخامس 5G، (التوصيل خلال سبعة أيام)، سعر الجهاز(4549)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- عروض الدانوب اليوم هاتف ذكي آبل آيفون 12، ذاكرة داخلية 256 جيجابايت، اللون أبيض، الجيل الخامس 5G، (التوصيل خلال سبعة أيام)، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- هاتف ذكي آبل آيفون 12، ذاكرة داخلية 256 جيجابايت، اللون أسود، الجيل الخامس 5G، (التوصيل خلال سبعة أيام)، سعر الجهاز(4549)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
تخفيضات الدانوب على الجوال
عروض من شركة آبل على جوالات سعة 128 جيجابايت من أسواق الدانوب.
- خصومات هايبر الدانوب على هاتف ذكي آبل آيفون 12، ذاكرة داخلية 128 جيجابايت، اللون أخضر، الجيل الخامس 5G، (التوصيل خلال سبعة أيام)، سعر الجهاز(4099)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- عروض الدانوب الأسبوعية هاتف ذكي ابل ايفون 12، ذاكرة داخلية 128 جيجابايت، اللون أزرق، الجيل الخامس 5G، (التوصيل خلال سبعة أيام)، سعر الجهاز(4099)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- هاتف ذكي ابل ايفون 12، ذاكرة داخلية 128 جيجابايت، اللون أحمر، الجيل الخامس 5G، (التوصيل خلال سبعة أيام)، سعر الجهاز(4049)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
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