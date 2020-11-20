عروض المزرعة الأسبوعية خصم يصل ل 60% عروض الجمعة البيضاء ولمدة 3أيام

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عمر شويل - جدة عروض المزرعة الأسبوعية عروض هايبر ماركت المزرعة على أدوات المطبخ الخشبية، فمن المتعارف أن الأدوات الخشبية هي الأكثر أماناً عند التعامل مع الأطعمة، فهي صحية وآمنة تماماً، لذلك توفر لكم أسواق المزرعة تشكيلة مميزة منها، وذلك بجميع فروع أسواق المزرعة داخل المملكة العربية السعودية. عروض المزرعة الأسبوعية تخفيضات وخصومات على أدوات المطبخ الخشبية من هايبر ماركت المزرعة عروض هايبر المزرعة صندوق لحفظ أكيَاس الشاي مصنوع من الخشب، سعر الوحدة(54.95)ريال سعودي، بدلاً من(95)ريال سعودي، اشتريه الآن ووفر(40.5)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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