نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض جرير على لاب توب ( ابل، ديل، اتش بي ) البلاك فرايدي في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جرير ، مكتبة جرير هي ليست فقط مكتبة بل تقدم أقوي العروض والخصومات بمناسبة البلاك فرايدي في السعودية على الكثير من الأجهزة الإلكترونية المختلفة منها عروض مكتبة جرير للجوالات وأجهزة الكمبيوتر وعروض مكتبة جرير على التابلت، وتوفر كل ما يحتاج له منزل عصري لتلبية احتياجات جميع المواطنين في المملكة العربية السعودية .

وتقدم مكتبة جرير عروض جبارة وخصومات تصل إلى 50% على لاب توب ابل ولاب توب من ديل ومن اتش بي، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على عروض جرير المميزة على لاب توب انتهزوا هذه الفرصة العظيمة التي تقدمها مكتبة جرير بمناسبة البلاك فرايدي وسارعوا بالشراء قبل النفاذ .

عروض جرير لاب توب ( ابل )

ابل ماك بوك برو ( ريتنا + تاتش بار )، كمبيوتر محمول، 13.3 بوصة، انتل كور آي 5 رباعي النواة، انتل ايريس بلس جرافيكس 655، سعة 512 جيجا بايت اس اس دي، بسعر 5999 ريال سعودي بدلا من 9499 ريال سعودي، يمكن التقسيط على 24 شهرا، مع ضمان من ابل لمدة عام كامل .

ماك بوك برو ( ريتنا + تاتش بار )، كمبيوتر محمول، 13.3 بوصة، انتل كور آي 5 رباعي النواة، انتل ايريس بلس جرافيكس 655، سعة 512 جيجا بايت اس اس دي، بسعر 5999 ريال سعودي بدلا من 9499 ريال سعودي، يمكن التقسيط على 24 شهرا، مع ضمان من ابل لمدة عام كامل . ابل ماك بوك برو ( ريتنا + تاتش بار )، كمبيوتر محمول، 13.3 بوصة، انتل كور آي 5 رباعي النواة، انتل ايريس بلس جرافيكس 655، سعة 256 جيجا بايت اس اس دي، بسعر 6599 ريال سعودي بدلا من 8699 ريال سعودي، يمكن التقسيط على 24 شهرا، مع ضمان من ابل لمدة عام كامل .

عروض جرير ( لاب توب ديل )

ديل الينوير 15 آر4 ، كمبيوتر محمول للألعاب، 15.6 بوصة، ( 8 الجيل )، i9-8950hk انتل كور، انفيديا جي فورس جي تي اكس 1080 بسعة 8 جيجا بايت، 256 جيجا بايت اس اس دي + 1 تيرا بايت قرص صلب، متوافق مع نظارة الواقع الافتراضي، بسعر 9599 ريال سعودي بدلا من 14699 ريال سعودي، يمكن التقسيط لمدة 24 شهرا، مع ضمان من الوكيل لمدة عام كامل .

عروض جرير لاب توب ديل xps 13 7390 ، لابتوب 2*1 متحول، بتصميم شكل ملف، ( 10 الجيل )، i7-1065g7 انتل كور، 13.4 بوصة، 512 جيجا بايت اس اس دي، 16 جيجا بايت رام، ويندوز 10، بسعر 6199 ريال سعودي بدلا من 8199 ريال سعودي، يمكن التقسيط على 24 شهرا، مع ضمان من الوكيل لمدة عام كامل .

ديل xps 13 7390 ، لابتوب 2*1 متحول، بتصميم شكل ملف، ( 10 الجيل )، i7-1065g7 انتل كور، 13.4 بوصة، 512 جيجا بايت اس اس دي، 16 جيجا بايت رام، ويندوز 10، بسعر 6199 ريال سعودي بدلا من 8199 ريال سعودي، يمكن التقسيط على 24 شهرا، مع ضمان من الوكيل لمدة عام كامل . ديل الينوير اريا 51m r2 ، كمبيوتر محمول للألعاب، 17.3 بوصة، انتل كور i9، انفيديا جي فورس ار تي اكس 2080 سوبر، سعة 8 جيجا بايت، hdd 1 تيرا بايت / ssd 1 تيرا بايت، متوافق مع نظارة الواقع الافتراضي، بسعر 18499 ريال سعودي بدلا من 19999 ريال سعودي، يمكن التقسيط لمدة 24 شهرا، مع ضمان من الوكيل لمدة عام كامل .

( لاب توب اتش بي )

عروض جرير لاب توب اتش بي أومن اكس ap000nx – 17 ، كمبيوتر محمول للألعاب، 17.3 بوصة، (7 الجيل )، i7-7820hk انتل كور، انفيديا جي فورس جي تي اكس 1080 بسعة 8 جيجا بايت، 256 جيجا بايت اس اس دي nvme m.1 تيرا بايت قرص صلب 2 +، متوافق مع نظارة الواقع الافتراضي، بسعر 9499 ريال سعودي بدلا من 14699 ريال سعودي، يمكن التقسيط على 24 شهرا، مع ضمان من الوكيل لمدة عام كامل .

اتش بي أومن اكس ap000nx – 17 ، كمبيوتر محمول للألعاب، 17.3 بوصة، (7 الجيل )، i7-7820hk انتل كور، انفيديا جي فورس جي تي اكس 1080 بسعة 8 جيجا بايت، 256 جيجا بايت اس اس دي nvme m.1 تيرا بايت قرص صلب 2 +، متوافق مع نظارة الواقع الافتراضي، بسعر 9499 ريال سعودي بدلا من 14699 ريال سعودي، يمكن التقسيط على 24 شهرا، مع ضمان من الوكيل لمدة عام كامل . اتش بي اليت دراجون فلاي ، لاب توب 2*1 متحول، تصميم بشكل ملف الجيل الرابع، ( 8 الجيل ) i7-8565u انتل كور، 13.3 بوصة، 2 تيرا بايت اس اس دي، 16 جيجا بايت رام، ويندوز 10 برو، بسعر 6999 ريال سعودي بدلا من 8749 ريال سعودي، يمكن التقسيط على 24 شهرا، مع ضمان من الوكيل لمدة عام كامل .

اتش بي اليت دراجون فلاي ، لاب توب 2*1 متحول، تصميم بشكل ملف، ( 8 الجيل ) i5-8265u انتل كور، 13.3 بوصة، 32 جيجا بايت ثري دي اكس بوينت /ام.2 اس اس دي pcle nvme، جيجا بايت 512، 8 جيجا بايت رام، ويندوز 10 برو، بسعر 4999 ريال سعودي بدلا من 6249 ريال سعودي، يمكن التقسيط على 24 شهرا .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية المقال الذي قدمنا فيه لكم عروض جرير على أجهزة لاب توب ابل، لاب توب ديل، لاب توب اتش بي، بمناسبة البلاك فرايدي في السعودية .