نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اكسترا عروض وتخفيضات السعودية على الأجهزة المنزلية عروض الميجا سيل 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة اكسترا عروض وتخفيضات السعودية وخصومات هائلة تصل إلى 50% من سعر المنتجات، يقدم متجر اكسترا السعودية أقوى عروض وتخفيضات 2020 على أسعار الأجهزة الكهربائية والأجهزة المنزلية التابعة للعديد من الشركات والعلامات الكبرى بالمملكة السعودية والشرق الأوسط، وتعرض مجلة عروض اكسترا extra الشهرية العديد من الخصومات لعملائها الكرام في شهر التخفيضات الكبرى وعروض الجمعة البيضاء 2020 في السعودية، حيث تتيح أمام العملاء سيل من العروض والتخفيضات على أسعار المكيفات الجدارية ومكيفات سبليت، والثلاجات بمختلف الأحجام والأنواع، والغسالات ذات التعبئة العلوية والجانبية، وغيرها من الأجهزة الأساسية في المنزل العصري، ويمكنكم تصفح العروض فيما يلي.

اكسترا عروض وتخفيضات السعودية

تعرفوا على أقوى وأوفر عروض اكسترا السعودية extra KSA، والتخفيضات على أسعار جميع أنواع الأجهزة المنزلية ولوازم واحتياجات المنزل العصري، كما تقدم شركة اكسترا التسهيلات والتمويلات لعملائها، وتتيح إمكانية التقسيط على 3 أقساط تتحدد وفقًا لما يتناسب مع العملاء، ويمكنكم تصفح صور عروض مجلة اكسترا السعودية الشهرية وعروض الأجهزة الكهربائية في التالي.

اكسترا عروض وتخفيضات السعودية على المكيفات

خصم 19% على مكيف جداري ميديا سعة 22000 وحدة بسعر 2499 ريال سعودي.

خصم 45% على مكيف جداري كلاس برو سعة 22000 وحدة بسعر 1699 ريال سعودي.

خصم 30% على مكيف جداري جينرال الكتريك، يعمل بقوة 22000 وحدة بسعر 2499 ريال سعودي.

خصم 33% على مكيف جداري كلاس برو بعمل بقوة 2700 وحدة بسعر 2599 ريال سعودي.

خصم 20% على مكيف جداري جري 22000 وحدة بسعر 2499 ريال سعودي.

اكسترا عروض وتخفيضات السعودية 2020 على مكيفات الشباك

جري مكيف دولابي 1000s وحدة بسعر 7399 ريال سعودي وخصم 26%.

الزامل مكيف شباك 17600 وحدة بسعر 1149 ريال سعودي وخصم 20%.

جري مكيف شباك 18000 وحدة بسعر 1279 ريال سعودي وخصم 20%.

ميديا أوليمبوس مكيف شباك 17800 وحدة بسعر 999 ريال سعودي وخصم 33%.

جنرال الكتريك 17600 وحدة بسعر 1249 ريال سعودي وخصم 30%.

هاير مكيف شباك 17600 وحدة بسعر 1099 ريال سعودية وخصم 29%.

اكسترا عروض وتخفيضات السعودية على الثلاجات والفريزر

فريزر كلاس برو 7 قدم بسعر 699 ريال سعودي وخصم 36%.

فريزر كلاس برو 5 قدم بسعر 599 ريال سعودي وخصم 40%.

ثلاجة كلاس برو 1.6 قدم بسعر 319 ريال سعودي وخصم 36%.

ثلاجة كلاس برو 3.2 قدم بسعر 449 ريال سعودي وخصم 35%.

ثلاجة دايو 4.2 قدم بسعر 759 ريال سعودية وخصم 30%.

ثلاجة دايو 2.4 قدم بسعر 679 ريال سعودية وخصم 24%.

جمعنا لكم مجموعة من اوفر عروض وتخفيضات اكسترا السعودية 2020، والخصومات على أسعار المنتجات والأجهزة الكهربائية في مجلة عروض اكسترا 2020 في السعودية، ولمعرفة المزيد من خصومات 2020، وعروض الجمعة البيضاء 2020 في السعودية بجميع متاجر السعودية الكبرى والأسواق الإلكترونية تابعونا، حيث ننقل لكم أقوى الخصومات على الشاشات والهواتف الذكية، وأجهزة ابل ايفون وأيباد المميزة بأسعار منافسة ومتجددة بشكل مستمر.