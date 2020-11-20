عروض هايبر ساكو على ماكينات الغسيل تصل إلى 50 % saco.sa

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عمر شويل - جدة لا تفوتكم عروض هايبر ساكو الضخمة على ماكينات الضغط العالي، وملحقاتها، وأدوات خاصة برش المياه، كل ذلك موجود في جميع فروع هايبر ماركت، وسوبر ماركت، وأسواق ساكو، في كافة أرجاء المملكة العربية السعودية. عروض هايبر ساكو عروض ساكو على ماكينات الغسيل ذات الضغط العالي من أسواق ساكو: ماكينة تنظيف بالضغط العالي، كيه تو، 110 بار، بسرعة 360 لتر في الساعة، 1400 واط، صناعة ألمانية، سعر الجهاز(499)ريال سعودي، بدلاً من(605)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

ماكينة تنظيف بالضغط العالي، خرطوم مقاس ثمانية أمتار، 1400 واط، صناعة ألمانية، سعر الجهاز(999)ريال سعودي، بدلاً من(1759)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

ماكينة تنظيف بالضغط العالي، بسرعة 420 لتر في الساعة، 1800 واط، صناعة إيطالية، سعر الجهاز(1199)ريال سعودي، بدلاً من(1539)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

ماكينة تنظيف بالضغط العالي، كيه خمسة، 145 بار، بسرعة 500 لتر فى الساعة، 2100 واط، سعر الجهاز(2799)ريال سعودي، بدلاً من(3179)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات هايبر ساكو عروض أسواق ساكو على ملحقات ماكينات الضغط العالي وأدوات رش المياه: رشاش مياه، ضغط عالي، ألمنيوم أو نحاس، مقاس 84 قدم، سعر الوحدة(55)ريال سعودي، بدلاً من(109.75)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

لي مع مسدس ماء، ثمانية أوضاع، سعر الجهاز(79)ريال سعودي، بدلاً من(131.95)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

حامل لباد، جداري، مع الادوات، ولي للرش، مقاس واحد متر، سعر الوحدة(159)ريال سعودي، بدلاً من(225.50)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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